Shakira recibe el mejor regalo de cumpleaños con el que supera a Piqué

Shakira ha vuelto a hacer historia. La artista, que el próximo 2 de febrero celebrará un año más de vida -casualmente el mismo día que su ex, Gerard Piqué-, vive su etapa dorada en la música con un nuevo récord que la sitúa en el primer puesto del pódium con su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour. Sabido es que la cantante ha sabido reinventarse y adaptar su proyecto en la industria con la esencia de siempre pero con nuevos ritmos que no han dejado indiferente a las más de tres millones de personas que han llenado los escenarios de sus últimos conciertos. Una cifra con la que demuestra el gran apoyo que ha recibido por parte del público hispano que, claramente, se posicionaba con la intérprete de Zoo -su última canción para el exitoso largometraje Zootopia 2- en su momento más complicado.

Shakira, en cifras

Sea como fuere, poco tiempo después de poner fin a su relación con Gerard Piqué, la artista sacó su mejor versión a la luz: como mujer, como madre y como artista. Ahora, una vez más la industria musical ha reconocido a la colombiana, cuyas cifras baten todos los récords.

Shakira. (Foto: Gtres)

Billboard confirmó que Shakira se convirtió en la artista con la gira con las mayores ganancias en la historia de la música latina. Las Mujeres Ya No Lloran Tour, la gira de la artista colombiana, ganadora de los premios GRAMMY y Latin GRAMMY, ha recaudado 421. 6 millones de dólares, con la asistencia de más de 3.3 millones de personas, que llenaron 82 estadios.

Un reconocimiento que la cantante no ha dudado en agradecer: «La industria de la música ha crecido muchísimo en comparación con lo que era cuando comencé mi carrera. Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras por América Latina y España. Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo que cuesta creer. Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo».

Shakira. (Foto: Cedida)

Entre sus muchos otros reconocimientos y galardones, cabe destacar que hace unos meses Shakira fue reconocida con el Global Touring Icon Award de Billboard. Esta gira histórica, que rompió récords, también fue nominada por Pollstar en la categoría Latin Tour of the Year (Tour Latino del Año). Las cifras de la gira incluye su histórica serie de 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, la mayor cantidad de fechas que una gira ha ofrecido en este recinto icónico. Shakira agotó las entradas del estadio con 65,000 boletos por noche, para un total de 780,000 entradas vendidas, conquistando la ciudad con su más reciente álbum de estudio. Debido a la extraordinaria demanda, se realizará un concierto número 13 y último en el Estadio GNP Seguros el 27 de febrero.

Ahora la siguiente incógnita es si la artista visitará pronto el país, donde su público español espera escuchar sus canciones más conocidas o su duodécimo álbum de estudio, Las Mujeres Ya No Lloran, un disco en el que refleja su deslumbrante testimonio de resiliencia y fortaleza, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos valiosos.