Luigi Mangione se salva de la pena de muerte por asesinar al CEO de UnitedHealthcare

La Fiscalía Federal no podrá solicitar la pena de muerte contra Luigi Mangione por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, según ha dictaminado la juez federal de distrito Margaret Garnett este viernes 30 de enero. Con esta decisión, se frustra el intento de la administración Trump de condenarlo a pena de muerte, calificado de un «asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos».

Garnett ha desestimado el cargo federal de asesinato al considerarlo «técnicamente defectuoso», pero mantiene los cargos de acoso, que conllevan una pena máxima de cadena perpetua. Mangione, de 27 años, se ha declarado inocente de los cargos federales y estatales de asesinato; los cargos estatales también conllevan la posibilidad de cadena perpetua. La juez Garnett fue nombrada por el ex presidente demócrata Joe Biden.

El acusado debe regresar a la corte más tarde el viernes para una conferencia sobre el caso. Sus abogados no hicieron comentarios inmediatos, pero podrían pronunciarse durante o después de la audiencia. La selección del jurado en el caso federal está programada para comenzar el 8 de septiembre, mientras que el juicio estatal aún no tiene fecha; la fiscalía de Manhattan pidió fijar el 1 de julio como inicio del proceso.

Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 mientras caminaba hacia un hotel en Midtown Manhattan para la conferencia anual de inversionistas de UnitedHealth Group. Un video de vigilancia mostró a un hombre armado y enmascarado disparándole por la espalda. La policía informó que las palabras «retrasar», «negar» y «deponer» estaban escritas en la munición, imitando una frase usada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las reclamaciones.

Mangione, graduado de una universidad de la Ivy League, de una familia adinerada de Maryland, fue arrestado cinco días después en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros de Manhattan. Cumpliendo la promesa de campaña de Trump de promover la pena capital, la fiscal general Pam Bondi ordenó a los fiscales federales de Manhattan solicitar la pena de muerte contra Mangione en abril de 2025, marcando la primera vez que el Departamento de Justicia buscaba la pena de muerte durante el segundo mandato del presidente.

Base legal de la pena de muerte

En Estados Unidos, no todos los homicidios permiten la pena de muerte. A nivel federal, se puede solicitar en casos de:

Asesinatos premeditados o particularmente crueles .

Asesinatos que ocurren durante la comisión de ciertos delitos graves , como secuestro, robo a mano armada o terrorismo.

Asesinatos de ciertos funcionarios públicos o por motivos de odio.

Estos criterios están establecidos en el Código de Estados Unidos, Título 18, Sección 3591-3596, que regula la pena de muerte federal.

¿Pena de muerte para Mangione?

Se le ha acusado de asesinar a Brian Thompson , CEO de UnitedHealthcare.

El fiscal argumentó que fue un « asesinato premeditado y a sangre fría» , lo que califica como crimen capital bajo la ley federal.

La administración Trump estaba promoviendo la pena de muerte como política de «ejecuciones federales retomadas».

¿Por qué se salva de la pena de muerte?

La juez Margaret Garnett desestimó el cargo federal de asesinato.

Lo hizo porque la presentación del cargo estaba « técnicamente defectuoso» , es decir, no cumplía los requisitos legales exactos para ser considerado un crimen capital federal.

Sólo quedaron cargos de acoso, que no permiten la pena de muerte, pero sí cadena perpetua.

La ley federal sí podría haber permitido la pena de muerte si la presentación de los cargos hubieran sido correctos y encuadrados como asesinato federal capital. Pero como el cargo fue descartado, la pena máxima ahora es cadena perpetua.