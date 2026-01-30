Patricia Úriz denuncia que sus móviles y ordenador fueron entregados a Koldo, su ex, sin su consentimiento

La ex mujer de Koldo García Patricia Úriz denuncia que sus móviles y ordenador fueron entregados al que fuera su ex pareja sin su consentimiento el pasado 21 de enero. Koldo salió del Centro Penitenciario de Soto del Real, ubicado en Madrid, para recoger un disco duro con información de sus dispositivos y los de su mujer.

Leticia de la Hoz, abogada de Patricia Úriz, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que pide que se tenga conocimiento de que entregaron a Koldo dispositivos electrónicos de su ex mujer.

«Se sirva acordar que se le faciliten las oportunas explicaciones acerca de las razones y fundamento de dicha entrega, así como de las medidas adoptadas para garantizar la protección de sus derechos e intereses», solicita la abogada de la ex mujer de Koldo en el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El juez ha leído la petición y ha solicitado, mediante un auto fechado a 30 de enero, que la policía entregue el volcado y clonado de los dispositivos de manera individualizada para cada uno de los investigados. Todo ello cuando se haya verificado que es el disco duro que se le dio a Koldo y que no ha podido abrir al no tener el programa necesario para desencriptarlo.

Los dispositivos de Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino una serie de dispositivos a Koldo García y a su familia durante los registros del pasado 20 de febrero de 2024.

En concreto, Koldo García tenía tres móviles, su ex mujer, Patricia Úriz, un iPad y un portátil, y su hermano Joseba García, dos móviles. A Joseba se le dio uno de sus teléfonos, ya que estaba nuevo y sin usar.

Los investigadores de la UCO han tenido más de un año los dispositivos electrónicos de Koldo y su entorno que les han servido para hacer informes policiales de interés para la investigación.

Koldo ha solicitado en numerosas ocasiones que se les devolviesen sin éxito hasta ahora que le han dado el disco duro con la información y ha tenido que contratar a peritos especializados para poder acceder a su contenido cifrado.

«No se hizo de manera individualizada»

Los agentes entregaron a Koldo un disco duro en el que habían volcado la información de estos dispositivos y el juez admite que «erróneamente no se hizo de manera individualizada por cada investigado, entregándose a cada uno de ellos los que corresponderían».

No obstante, el juez dice que no se ha podido abrir el disco duro, por lo que no se vulneraría el derecho a la intimidad. «No se han podido realizar acciones que puedan comprometer la confidencialidad de la información personal», expone el juez.