Una mujer se queja en directo por cobrar 1.400 de IMV y la cara de la reportera es para enmarcar

Las redes sociales han estallado este viernes tras las sorprendentes declaraciones de una mujer que, durante una conexión en directo, se quejaba de su situación económica pese a reconocer que cobra 1.400 euros mensuales del Ingreso Mínimo Vital sin trabajar, además de recibir ayuda de su madre y acudir a Cáritas. «Te digo una cosa, mira si yo quiero, vale, yo te enseño toda mi casa a ver lo que ves tú de lujo porque las personas que venden droga, vale, tienen sus casas de lujo y yo gracias a Dios tengo lo que puedo», arranca la entrevistada, comparándose con narcotraficantes para justificar su situación.

La mujer continuó con unas declaraciones que han causado estupor: «Lo que voy alcanzando con mi ayuda vital que yo lo que cobro son 1.400 € y mi madre que me ayuda. Con eso voy viviendo. Y yendo a Cáritas porque también voy a Cáritas», explica.

Y tú cuanto cobras por echar 40 horas semanales y aguantar a tu jefe como un campeón? pic.twitter.com/k880YKy2ke — Planta Noble (@PlantaNoble_) January 27, 2026

El momento se ha convertido en viral no solo por las declaraciones, sino por la expresión de incredulidad de la reportera, cuyo rostro reflejaba la perplejidad que muchos espectadores sintieron al escuchar las quejas de alguien que reconoce cobrar esa cantidad sin trabajar, recibir ayuda familiar y acudir además a organizaciones benéficas.

La realidad salarial española

Lo que ha indignado a miles de usuarios en redes sociales es que esta cantidad supera el Salario Mínimo Interprofesional, que en 2024 se sitúa en 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas. Es decir, la entrevistada cobra más sin trabajar que muchos españoles que sí lo hacen.

Según datos del INE, el salario medio en España ronda los 2.000 euros brutos al mes, pero millones de trabajadores no alcanzan esa cifra. De hecho, hay comunidades autónomas donde el salario medio neto está por debajo de los 1.400 euros que esta mujer recibe mensualmente sin contraprestación laboral alguna.

Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones sobre el caso. «Cobra 1400 euros del Ingreso Minimo Vital. Y tú cuanto cobras por echar 40 horas semanales y aguantar a tu jefe como un campeón?», señala un usuario. «La del micro pensando que ya le gustaría a ella cobrar 1400», apunta otro.

Las reacciones evidencian el malestar de una parte importante de la sociedad española que considera que el sistema de ayudas sociales debe reformarse para evitar situaciones que generan agravio comparativo con quienes trabajan y obtienen ingresos inferiores.