El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, compareció cerca de las 8 de la tarde, hora española, desde Washington para anunciar las primeras medidas tomadas tras el estallido de la invasión de Ucrania por parte del Ejército ruso en la pasada madrugada. Biden anunció una batería de medidas y sanciones económicas contra Rusia y sus intereses pero, eso sí, sin tomar decisiones en relación al sistema SWIFT porque «no hay acuerdo» en Europa.

Biden subrayó también que no enviará tropas a Ucrania. Prometió defender «cada ápice del territorio de la OTAN» pero, claro, esto no incluye a Ucrania, de modo que una implicación directa en la guerra no está sobre el tablero. De momento, las medidas pasan por más sanciones económicas y restricciones a las exportaciones a Rusia. Se preparan sanciones contra cuatro bancos rusos y se ha determinado suprimir más de la mitad de las importaciones tecnológicas desde Rusia. «Esto impondrá un alto coste a la economía rusa, tanto de inmediato como a largo plazo», aseguró.

Sí que desplegará, eso sí, 7.000 soldados adicionales en Alemania. Este operativo tendrá un objetivo disuasorio «de un ataque ruso», amén de «tranquilizar a los aliados de la OTAN y estar preparados para apoyar las necesidades de la región».

Biden no tiene intención de hablar con Putin a corto plazo, según ha anunciado, «no preveo hablar con» el máximo dirigente ruso, de quien cree que se va a convertir en «un paria en la escena internacional» tras este ataque sobre Ucrania, que ha calificado como «un asalto brutal sin provocación, sin justificación, sin necesidad, un ataque premeditado».

Ante la escalada en los precios de la energía, Biden se comprometió a «liberar más barriles de petróleo cuando las condiciones lo justifiquen», puesto que «los estadounidenses ya están sufriendo» el alza de los precios. Además, explicó que EEUU está trabajando con los aliados en una «liberación de reservas estratégicas de petróleo de los principales países consumidores de energía».