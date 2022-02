La invasión rusa de Ucrania ha comenzado. Pocas horas después de que la administración Biden dijera ayer que se produciría en las próximas 48 horas, esta misma madrugada, el propio mandatario ruso, Vladimir Putin ha anunciado «una operación militar» en Ucrania. Este anuncio se considera de hecho la declaración oficial del inicio de la incursión militar en territorio ucraniano. De hecho, ya se han producido los primeros bombardeos.

El ejército ruso afirmó el jueves que destruyó los sistemas de defensa antiaérea y dejó «fuera de servicio» las bases aéreas de Ucrania, donde Moscú lanzó horas antes una operación militar.

«La infraestructura militar de las bases aéreas de las fuerzas armadas ucranianas quedó fuera de servicio», dijo el ministerio ruso de Defensa, citado por las agencias de prensa locales. «Las instalaciones de la defensa antiaérea de las fuerzas armadas ucranianas fueron destruidas», agregó.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha condenado este jueves el anuncio por parte del presidente ruso, Vladimir Putin de una operación militar en la región del Donbás tras la solicitud de ayuda por parte de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

Stoltenberg, ha calificado como «imprudente y no provocado» el ataque de Rusia contra Ucrania y ha advertido que puso en peligro «innumerables» vidas.

«Condeno enérgicamente el ataque temerario y no provocado de Rusia contra Ucrania, que pone en peligro innumerables vidas civiles. Una vez más, a pesar de nuestras repetidas advertencias y de nuestros incansables esfuerzos por emprender la diplomacia, Rusia ha elegido el camino de la agresión contra un país soberano e independiente», ha declarado en un comunicado.

Sirenas para alertar de bombardeos resonaron el jueves en el centro de Kiev, mientras varias ciudades de Ucrania fueron atacadas con misiles y artillería, según las autoridades. Los pobladores corrieron a las estaciones del tren subterráneo en busca de refugio, observaron periodistas de AFP, mientras el gobierno decretó ley marcial ante una aparente invasión rusa a gran escala.

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha calificado este jueves la operación militar rusa en Ucrania como una «flagrante violación» del derecho internacional que provocó un «día sombrío» en toda Europa.»Alemania condena en los términos más enérgicos posibles este inescrupuloso acto del presidente (ruso, Vladimir) Putin. Nuestra solidaridad está con Ucrania y su pueblo», agregó Scholz en un comunicado.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha condenado este jueves los «horrendos acontecimientos en Ucrania» y afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin «eligió el camino del derramamiento de sangre y la destrucción al lanzar un ataque no provocado». «Reino Unido y sus aliados responderán con determinación», tuiteó Johnson, agregando que habló con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.

President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.

The UK and our allies will respond decisively.

