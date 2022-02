Poco después de que Putin anunciara esta madrugada el inicio de la invasión de Ucrania al comunicar una «operación militar a gran escala», se producían los primeros bombardeos en varias ciudades del este del país, algunos de ellos más allá de Donetsk y Lugansk.

Algunos medios ucranianos informan también de misiles lanzados contra el capitolio ucraniano, en la capital, Kiev. De hecho, se oyen sirenas en la ciudad llamando a los ciudadanos a evacuar la zona.

Varias fuertes explosiones ha sido escuchadas este jueves por los periodistas de las agencias internacionales desplazadas al centro de Kiev y otras ciudades ucranianas poco después del anuncio del presidente ruso. Al menos dos explosiones resonaron en la capital Kiev, según periodistas de la agencia AFP.

En la ciudad portuaria de Mariupol, la principal urbe controlada por el Gobierno ucraniano cerca de la línea del frente en el este del país, también se oyeron potentes explosiones, así como en Odesa, en el Mar Negro.

Asimismo, en Kramatorsk, una ciudad que sirve de cuartel general de las fuerzas ucranianas, se escucharon al menos cuatro fuertes explosiones, según la prensa. El Ministerio de Infraestructura ucraniano anunció el cierre del espacio aéreo del país «a raíz del alto riesgo para la seguridad», deteniendo el tráfico civil poco después de la medianoche. Las autoridades ucranianas han declarado en las últimas horas la ley marcial en Ucrania.

SIRENS SOUND IN KYIV AS REPORTS UKRAINIAN CAPITOL IS SUFFERING MISSILE STRIKES; RESIDENTS FLEE

pic.twitter.com/eCSRISIVDt

— Breaking911 (@Breaking911) February 24, 2022