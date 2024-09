Así es Sean Diddy Combs, rapero de cabecera de los demócratas imputado por años de violaciones y abusos

El rapero y magnate de la música Sean Diddy Combs, conocido como Puff Daddy o P. Diddy, detenido el lunes pasado, está acusado de tráfico sexual, abusos sexuales y violación en un caso que se investiga desde febrero de 2024, tras una denuncia hecha en diciembre de 2023. Ya ha sido imputado con estos cargos en dos casos en 2017 y 2023. Se retiraron después de llegar a acuerdos económicos con las dos mujeres que le acusaban, su cocinera personal, Cindy Ruela, y su ex novia, Cassie Ventura. Precisamente, el pasado lunes se emitió un vídeo espeluznante mientras Puff Daddy agredía a Ventura. Sean Diddy Combs, que se ha declarado inocente en este nuevo caso, ha estado vinculado al Partido Demócrata desde los 90. Ha sido uno de los más conocidos rostros a los que han recurrido los Clinton, Barack Obama, Joe Biden o Kamala Harris para apuntalar sus respectivas campañas electorales. En 2020, afirmó de Donald Trump: «Hay que desterrar a los hombres blancos como Trump». ¿Cómo es Sean Diddy Combs, rapero de cabecera de los demócratas imputado por años de violaciones y abusos? ¿Qué relación tiene con Barack Obama, Kamala Harris o Joe Biden?

Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua y a una mínima de 15 años de prisión, en caso de ser declarado culpable. Las ramificaciones apuntan a abusos a Justin Bieber, Usher, Jennifer López y otros famosos a los que representó lanzando sus carreras, tuvo relaciones sentimentales y amigos, que acudieron a sus fiestas, en las que Diddy grababa a sus invitados.

De momento, los políticos demócratas le han retirado los premios que le han dado a lo largo de estos años, después de que haya salido a la luz un impactante vídeo en el que Diddy agrede a Cassie Ventura tras sus imputaciones, como se ha indicado con anterioridad. Mientras, los famosos vinculados a él se han apartado también, como Jennifer López, que mantuvo una relación sentimental con Diddy en 1999, Leonardo DiCaprio o incluso el príncipe Harry, al que también parece haber salpicado el escándalo. Justin Bieber ha reconocido este lunes que «prefiero centrarme en otras cosas».

Sean Combs, conocido Diddy, ha sido muy famoso en los círculos musicales, empresariales y políticos desde finales de los años 90. Diddy ha estado muy vinculado a los políticos demócratas, que le han pedido ayuda para llamar la atención del voto afroamericano.

La red de políticos de alto nivel de Combs incluye a todos los demócratas, incluidos candidatos presidenciales, miembros del Congreso y alcaldes. Diddy también se relacionó con el ex presidente Donald Trump en los 90. Ambos son de Nueva York. Trump acudió a su famosa fiesta de cumpleaños en 1998.

En cambio, a lo largo de los años, Combs ha apoyado principalmente las causas y a los políticos demócratas, como Rock the Vote (campaña para conseguir el voto joven) y el lanzamiento de la campaña de educación electoral Vote or Die en 2004. Esa campaña se centró entonces contra el presidente republicano George W. Bush, que ganó las elecciones al entonces candidato demócrata John Kerry, senador de Massachussetts, que le dio su gran oportunidad a Barack Obama, cuando era senador de Illinois, en su convención de Boston).

La vicepresidenta Kamala Harris, actual candidata demócrata a la Casa Blanca, le ha pedido ayuda desde 2020 al rapero para sus mítines de campaña, como se puede ver en el mensaje de abajo. Mientras, también ha ayudado en diferentes actos de campaña al ex presidente Barack Obama y el alcalde demócrata de Nueva York Eric Adams, que le ha retirado el reconocimiento de Nueva York, La llave de la Ciudad, tras llevarse a cabo la detención.

Thank you, @Diddy, for hosting this town hall last night. There’s a lot at stake for our communities right now and it’s critical we bring to the forefront how coronavirus is perpetuating racial inequality and health disparities.https://t.co/mPFYcIhsFD

— Kamala Harris (@KamalaHarris) April 10, 2020