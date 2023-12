El rapero Sean ‘Diddy’ Combs, acusado de violación grupal a una menor

El rapero Sean Diddy Combs, conocido como Puff Daddy, ha sido acusado este miércoles de violar en grupo a una joven de 17 años en 2003. El rapero de Harlem (Nueva York) se enfrenta así a la cuarta acusación de agresión sexual presentada contra él en las últimas semanas.

La demandante, identificada como Jane Doe (como se llama en Estados Unidos a las personas que prefieren mantenerse en el anonimato en el marco de investigaciones o procesos judiciales), ha alegado que fue trasladada en un jet privado desde Michigan (Estados Unidos) hasta el estudio de grabación de Sean Diddy Combs en Nueva York, donde fue violada por tres personas, entre ellas, Puff Daddy, Harve Pierre, presidente de Bad Boy Entertainment, y un tercer agresor, cuya identidad no ha sido desvelada.

Según se puede leer en la demanda, Sean Diddy Combs y sus amigos le suministraron «grandes cantidades» de drogas y alcohol para después agredirla sexualmente. En la demanda se alega que Sean Diddy Combs la violó en el lavabo. Debido a las drogas, ella perdía y recuperaba el conocimiento durante la violación. Después, Puff Daddy observó cómo un tercer hombre también la violaba, según la demanda.

Como se señala en Variety, la mujer ha decidido denunciar ahora después de leer sobre otra demanda presentada el mes pasado por su ex novia Casandra Ventura, por 30 millones de dólares. La estrella de R&B, conocida como Cassie, acusó a Puff Daddy de violarla y golpearla durante más de diez años. También se enteró de otra demanda en la que se acusaba a Pierre de agredir sexualmente a su antigua asistente.

«Ver a otras dos mujeres hablar de forma valiente contra Combs y Pierre, respectivamente, ha dado a Doe la confianza de poder contar también su historia», se afirma en la demanda.

Sin embargo, Puff Daddy ha llegado a un acuerdo con Ventura, en virtud del cual él ha mantenido su inocencia. En las últimas semanas, ha sido objeto de otras dos demandas por agresión sexual, que también ha negado.

En un comunicado este miércoles, Puff Daddy ha declarado: «Basta ya». «Durante las últimas dos semanas, me he sentado en silencio y he visto cómo la gente intentaba matarme, destruir mi reputación y mi legado», ha asegurado el rapero de Nueva York, que mantiene su inocencia: «Se han vertido contra mí acusaciones repugnantes por parte de individuos que buscan dinero rápido. Permítanme ser absolutamente claro, yo no he hecho ninguna de las cosas horribles de las que se me acusa. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad».

De momento, Sean Diddy Combs se ha tenido que apartar de la presidencia de Revolt, la cadena de televisión de temática musical que fundó en 2013, a raíz de las tres primeras acusaciones.

El representante de la demandante, Douglas Wigdor, ha destacado que «como se alega en la demanda, los acusados se aprovecharon de una adolescente vulnerable como parte de un plan de tráfico sexual que incluía suministrarle drogas y alcohol y transportarla en un jet privado a Nueva York, donde fue violada en grupo por los tres acusados en el estudio de Combs». A su juicio, «estos actos abominables, como es lógico, han marcado a nuestra cliente de por vida».