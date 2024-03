Nuevo frente abierto para el príncipe Harry y, esta vez, no por nada relacionado con la Familia Real. El duque de Sussex se ha visto salpicado de manera inesperada por un escándalo que salpica a una de las figuras más conocidas de la música internacional, el rapero Sean ‘Diddy’ Combs -Puff Daddy-.

Tal como han confirmado varios medios, varios agentes de la policía se personaban en las casas del músico en Miami y en Los Ángeles con una orden de registro, a consecuencia de una serie de denuncias contra el artista y de una investigación federal vinculada al tráfico de personas, según medios estadounidenses.

A finales del año 2023, cuatro mujeres demandaron a Sean ‘Diddy’ Combs por cuestiones de distinta índole. Por ejemplo, su ex novia, le acusa de violación y de agresión física en varias ocasiones, así como de haberla obligado a mantener relaciones con otros hombres a los que pagaba, en su presencia. No es la única que le ha denunciado, sino que otra mujer le acusa de haberla drogado y de haber abusado de ella, además de haber grabado las relaciones no consentidas. Por último, hay una tercera demanda en la que se apunta que Sean ‘Diddy’ Combs y Harve Pierre -ex presidente del sello musical Bad Boy- violaron en grupo a una menor.

Sean ‘Diddy’ Combs, en una imagen de archivo. / Gtres

Varias de las demandas se hicieron bajo el amparo de la Ley de Víctimas de Violencia de Género de Nueva York, lo cual permite a las afectadas por la violencia de género presentar demandas civiles contra sus agresores, incluso una vez haya transcurrido el plazo de prescripción.

El príncipe Harry, en el punto de mira

El príncipe Harry aparece en los documentos judiciales relacionados con la demanda, tal como ha revelado el Daily Mail. Y es que el productor discográfico Rodney ‘Lil Rod’ Jones ha presentado una demanda contra Diddy, y asegura que su relación con el duque de Sussex y otras estrellas le dio ‘legitimidad’ a él y a sus socios.

Los abogados de Lil Rod afirman que los invitados se sintieron atraídos por las supuestas fiestas de tráfico sexual de Diddy debido a su amplia posibilidad de acceder a personalidades destacadas, como es el caso de celebridades, deportistas conocidos, mandatarios y políticos e incluso la realeza británica, haciendo referencia al príncipe Harry. Una información que aparece en los documentos que se han presentado en Nueva York.

El príncipe Harry, con Meghan Markle. / Gtres

Sin duda, una mala noticia para el duque de Sussex en un momento muy complicado para la Familia Real, por la situación de salud del rey Carlos III y de la princesa de Gales, y que trae al presente uno de los episodios más polémicos de la Familia Real: la vinculación del duque de York con Jeffrey Epstein. Por ahora, en la documentación que se ha presentado no se ha visto ningún tipo de irregularidad por parte del príncipe Harry, pero no deja de ser una situación delicada.

Mantiene su inocencia

Por el momento, todas estas denuncias y acusaciones se están investigando, motivo por el cual la policía ha tenido que entrar en las propiedades del rapero en busca de pruebas. Sin duda, un duro golpe para el rapero, sobre todo, porque las autoridades retuvieron a dos de sus hijos durante la operación.

No obstante, el pasado mes de diciembre, a raíz de las primeras demandas, Sean ‘Diddy’ Combs, no dudó en defenderse a través de las redes sociales, donde publicó unas declaraciones: «Ya es suficiente. Durante las últimas dos semanas, me he sentado en silencio y he visto a la gente intentar asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado. Personas que buscan un día de pago rápido han hecho acusaciones repugnantes en mi contra. Permítanme ser absolutamente claro: no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad», escribió, dejando claro que tiene intención de demostrar su inocencia.