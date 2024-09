«Querido mundo: éste fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero siento mucho haberte fallado», señaló el francotirador del segundo atentado del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, Ryan Wesley Routh, en una nota manuscrita, encontrada por un testigo en una caja llena de municiones, que se ha hecho pública este lunes por los fiscales en el tribunal de Florida. El testigo, que no ha sido identificado, le guardó la caja durante meses que no abrió hasta que vio en las noticias que había intentado matar al ex presidente. «Hice todo lo que pude y le eché todas las agallas que pude. Depende de vosotros terminar el trabajo; ofrezco 150.000 dólares a quien pueda completarlo», escribió el francotirador que intentó matar a Trump el pasado 15 de septiembre mientras jugaba al golf en uno de los tres clubes que el ex presidente tiene en Florida.

En la presentación del caso en Florida este lunes, los fiscales han ofrecido un relato de cómo Ryan Wesley Routh planeó durante meses disparar al ex presidente, recopilando listas detalladas de los lugares frecuentados por Trump, munición para matarle y sus planes para escapar después de haber matado al ex presidente, según la documentación de los fiscales federales.

La nota estaba dentro de una caja, encontrada por un testigo, en la que había munición, herramientas y un tubo de metal. Estos detalles arrojan nuevas revelaciones sobre los planes de Routh en los meses y semanas anteriores antes de que intentara matar a Trump con un rifle semiautomático.

Seguimiento a Trump y fuga a México

Como se ha indicado con anterioridad, Routh tenía elaborada esta lista de fechas y lugares en los que esperaba la presencia del candidato republicano. Había llegado a Florida con un mes de antelación, según los fiscales. Los registros de su teléfono móvil muestran que había estado alrededor de un mes antes del atentado del 15 de septiembre, rondando el Trump International Golf Club en West Palm Beach (Florida), a unos ocho kilómetros de la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago.

Routh se escondió sin ser detectado en su nido cerca del campo de golf durante casi 12 horas ese día, antes de que el agente del Servicio Secreto lo descubriera y abriera fuego contra él cuando vio el cañón de su rifle semiautomático asomar entre la valla. Routh se encontraba a unos 400 metros del candidato presidencial republicano, pero no tenía línea de visión directa con él, según las autoridades. Después, se dio a la fuga en un Nissan negro, el cual fue capturado poco después cuando huía hacia el norte por la interestatal 95.

Los agentes del Servicio Secreto y el FBI encontraron un rifle semiautomático de tipo SKS, cargado con mira telescópica, dos mochilas y una bolsa de comida en la zona donde el sospechoso se había escondido cerca del campo de golf. Los fiscales han revelado que también se encontraron dos matrículas y seis teléfonos móviles, uno de los cuales contenía una búsqueda en Google sobre cómo viajar de West Palm Beach a México, donde el francotirador esperaba huir después del atentado contra Trump.

Los investigadores también encontraron un cuaderno con docenas de páginas llenas de nombres y números de teléfono relacionados con Ucrania y notas en las que se criticaba a los gobiernos de China y Rusia, según los fiscales. Routh había sido un activista pro-Ucrania durante años, viajando allí poco después de la invasión rusa en 2022 con la esperanza de unirse a la lucha.