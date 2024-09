Trump tras el segundo atentado que sufre: «No me van a parar»

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano, ha reconocido este domingo: «¡Estoy a salvo y bien!». «Hubo disparos en mis terrenos, pero antes de que los rumores empiecen a descontrolarse, quería que escucharan esto primero: ¡Estoy a salvo y bien!», ha indicado Donald Trump después de sufrir otro atentado. «¡Nada me frenará. No me van a parar. No me rendiré nunca!», ha reconocido el ex presidente después de sufrir un segundo atentado en el Club de Golf Internacional de West Palm Beach (Florida).

Donald Trump ha llegado a Florida después de haber estado el viernes en un acto de campaña en Las Vegas (Nevada), estado indeciso, que tiene una de las claves para ganar este año las elecciones presidenciales, y después de haber ido a una fiesta de recaudación de fondos en Utah, estado de tradición republicana. Trump suele pasar la mañana jugando al golf, antes de almorzar en el Trump International Golf Club West Palm Beach, uno de los tres que posee en el estado.

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump estaba jugando al golf en el Trump International Golf Club de West Palm Beach a primera hora de la tarde de este domingo cuando los agentes del Servicio Secreto oyeron varios disparos. Entonces, Trump fue trasladado a una sala de espera del club. Los agentes del Servicio Secreto han disparado al sospechoso después de que atacase con un AK-47, que se ha encontrado entre unos arbustos.

Desde el atentado del 13 de julio en Butler (Pensilvania), el Servicio Secreto, criticado por permitir que disparasen al ex presidente, ha reforzado su seguridad desde entonces. Cuando el ex presidente de Estados Unidos está en la Torre Trump de Manhattan en Nueva York, en la calle 57 con la Quinta avenida, una hilera de camiones volquete aparcan en un muro fuera del edificio. Los mítines al aire libre los celebra desde detrás de un cristal.

La Casa Blanca ha emitido un comunicado en el que ha señalado que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, han sido informados del atentado contra Trump, los cuales han reconocido estar «aliviados» después de saber que Trump está a salvo.

La oficina del sheriff del condado ha informado horas después del atentado contra Trump que han detenido a un sospechoso que se cree que está relacionado con el tiroteo, sobre el que se desconocen sus motivaciones.