Trump se salva de otro atentado: tiroteado cuando abandonaba su club de golf en Florida

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano, se encuentra a salvo después de un tiroteo en su club de golf de West Palm (Florida) mientras el presidente se encontraba en este club, uno de los tres que Trump tiene en Florida. «El ex presidente Trump está a salvo tras los disparos en las inmediaciones del club de golf. No hay más detalles en este momento», ha confirmado en un comunicado Steven Cheung, director de Comunicación de la campaña de Trump, y el Servicio Secreto a cargo de su seguridad.

Horas después del tiroteo, el Servicio Secreto ha confirmado que los disparos iban dirigidos contra el candidato presidencial republicano. Según han afirmado fuentes policiales, las informaciones preliminares han señalado que dos personas se intercambiaron disparos en las afueras del campo de golf Trump International Golf Course y que «los tiradores se apuntaban entre sí» y no al candidato republicano, quien sufrió en julio un atentado mientras realizaba un acto de campaña en Butler (Pensilvania).

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha señalado que investiga el tiroteo, que ha ocurrido poco antes de las 14:00 horas (20:00 horas en España). «El ex presidente está a salvo», ha confirmado el Servicio Secreto, como se ha indicado con anterioridad. Una portavoz de la oficina del comisario del condado de Palm Beach (Florida), Teri Barbera, ha confirmado que no ha habido heridos, la cual ha detallado que ha habido un tiroteo «en los terrenos» del club de golf de Trump en West Palm Beach mientras Trump estaba presente. De momento, «una persona de interés» ha sido detenida.

La Casa Blanca ha afirmado que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, han sido informados del tiroteo y que se les mantendrá al tanto de la investigación. La Casa Blanca ha añadido que Biden y Harris se sienten «aliviados» al saber que Trump se encuentra a salvo.

Donald Trump había regresado a Florida este fin de semana tras una gira por la costa oeste, que ha incluido un mitin el pasado viernes por la noche en Las Vegas (Nevada), estado indeciso, y una recaudación de fondos en el estado republicano de Utah. Trump ha hecho campaña en Las Vegas con la intención de llamar la atención del voto latino, que representa la gran parte del electorado de este estado.

El ex presidente de Estados Unidos suele pasar las mañanas jugando al golf, y después suele almorzar en este club de golf privado de Florida con 27 hoyos. Este club se encuentra en el corazón de West Palm Beach.

An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe.

