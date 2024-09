El francotirador que intentó el pasado domingo matar al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, Ryan Wesley Routh, estuvo escondido en su nido del campo de golf de West Palm Beach (Florida) del candidato republicano durante 12 horas antes de que fuera descubierto por el agente del Servicio Secreto, que disparó contra él, evitando que Trump recibiera un disparo en su segundo atentado en poco más de dos meses. El agente del Servicio Secreto descubrió a Ryan Wesley Routh al ver el cañón de su arma, un SKS con mira telescópica, sobresalir entre la valla de los arbustos alrededor de las 13:30 horas (19:30 horas), mientras Trump estaba en el campo de golf a entre 300 y 500 metros de distancia con su amigo Steve Witkoff, inversor inmobiliario, que ha reconocido este lunes que «Trump se preocupó por sus amigos antes de pensar en sí mismo».

Después de verle, el agente del Servicio Secreto disparó contra Routh, el cual pudo alejarse a toda velocidad del campo de golf en un vehículo deportivo Nissan con las placas robadas. En el nido del francotirador, los agentes del Servicio Secreto encontraron una cámara digital, dos mochilas y un rifle estilo SKS cargado que tenía un número de serie rayado e ilegible. El rifle estilo SKS, que no se fabrican en Florida, se ha traído de otro estado o país. Routh fue condenado en 2002 en Greensboro (Carolina del Norte) después de que le encontraran un arma convencional y otra de destrucción masiva. Posteriormente, fue condenado en 2010 por múltiples cargos de robo.

Este lunes se han presentado contra Ryan Wesley Routh dos cargos federales relacionados con posesión ilegal de armas en el Tribunal Federal de West Palm Beach en Florida. Mientras, se espera que se presenten más contra él en los próximos días, aunque todavía no se han ofrecido más detalles por parte del tribunal de Florida.

Los rifles tipo SKS son armas semiautomáticas con cartuchos de 7,62 mm, un calibre más alto que el que utilizan con mayor frecuencia los rifles estilo AR. Están inspirados en un diseño que se originó en la Unión Soviética en la década de 1940, pero que pronto quedó obsoleto con el AK-47.

El SKS estándar no es un rifle de precisión. En cambio, sí es un arma capaz de dar en el blanco a la distancia que el francotirador estaba de Trump. El SKS es muy común en las tiendas y ferias de armas en los Estados Unidos, debido a que es relativamente barato y dispara munición abundante.

El atentado del domingo, como se ha indicado con anterioridad, es el segundo se produce dos meses después de que Trump recibiera un disparo en la oreja en la cabeza el pasado 13 de julio en durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania.

El terrorista, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, utilizó en julio un rifle estilo AR comprado legalmente por su padre varios años antes. Le disparó a Trump desde una azotea a unos 150 metros de distancia. Hirió al ex presidente y mató a un votante de Trump que se echó encima de su familia para proteger a su mujer y sus hijas cuando se escucharon los disparos.

Yesterday was a day I will never forget. I watched my very close friend @realDonaldTrump be his typical strong, courageous and stoic self, concerned about his friends first before thinking of himself. That is the truest example of leadership. To the Secret Service and the Agent… pic.twitter.com/DKcldIFkSL

— Steve Witkoff (@SteveWitkoff) September 16, 2024