Con 135 metros de eslora y 50.000 CV, Rusia lanza al mar el submarino pensado para llevar el «arma del apocalipsis

Rusia ultima la puesta a punto de Khabarovsk, el potente nuevo submarino nuclear del país que tendrá una capacidad para generar tsunamis radiactivos. Por ello se le ha apodado como el «arma del apocalipsis» y cuenta con todas las particularidades de un vehículo de la nueva era que tiene 135 metros de eslora, una capacidad de desplazamiento de 11.000 toneladas y una potencia de 50.000 caballos de fuerza. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo submarino que prepara el aparato militar ruso.

El planeta vive un momento de incertidumbre después de un primer inicio de año de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El conflicto de Oriente Medio unido a la invasión de Rusia a Ucrania han incrementado el clima de tensión entre las grandes potencias militares del mundo y eso hace que el aroma a tercera guerra mundial pulule en el ambiente. A esto hay que sumar la posición dominante de China, que sigue intentando pelear la condición de primera potencia mundial a Estados Unidos.

En medio de este conflicto mundial, Rusia ha dado un paso adelante y ha decidido sacar músculo a nivel militar con la creación de un nuevo submarino que puede convertirse en uno de los más potentes del mundo. Khabarovsk es el nombre de esta arma de destrucción masiva que ha sido construida en los astilleros Sevmash de Severodvinsk y ya está probándose en las aguas del mar Blanco antes de ser destinada a la flota rusa del Pacífico, que será el principal destino de este sumergible.

Así es el potente submarino que estrenará Rusia

Khabarovsk es el llamado Proyecto 09851, que es un submarino nuclear diseñado para transportar los torpedos autónomos con la capacidad nuclear Poseidón. Este sumergible ha sido apodado como el «arma del apocalipsis» debido a su gran potencial para generar tsunamis radiactivos. Esto le convertirá en una de las principales armas en el mar del ejército ruso y le hace estar un paso por delante de sus rivales en lo que respecta a esta materia. Y es que sus características asustan.

Este submarino nuclear cuenta con 135 metros de eslora y 13,4 metros de manga, además de tener una capacidad de desplazamiento de 11.000 toneladas y se puede sumergir hasta 1.000 metros de profundidad. También cuenta con una potencia de 50.000 CV que le permite navegar a una velocidad de entre 60 y 70 nudos y una capacidad. A su vez, cuenta con un sofisticado sistema de torpedos con capacidad para albergar seis, cada uno de 20 metros de largo y dos de ancho.

La construcción del Khabarovsk comenzó bajo un gran secretismo en el año 2014 y el proyecto se retrasó hasta que el pasado mes de noviembre salió del hangar de montaje. En agosto de este 2026 ha comenzado el periodo de pruebas en el mar Blanco y en 2027 está previsto que se marche hasta el Pacífico para reforzar la flota de la fuerza militar rusa que saca músculo con la adquisición de esta arma de destrucción masiva que puede poner patas arriba el panorama mundial. El mundo se arma ante el temor de una nueva guerra.