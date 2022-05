Muchas veces podemos encontrarnos con invitados no deseados en nuestros hogares. Los insectos, por regla general, son muy molestos. Las cucarachas lo son aún más. Esto se debe a que su presencia no solo es desagradable sino también peligrosa. Sobre todo para los niños pequeños que suelen moverse mucho por la casa. Muchos son los remedios que tenemos para acabar con ellas o de hecho evitar que entren en casa, pero existe uno que quizás no conoces y que es el más eficaz de todos. Descubre a continuación, el remedio definitivo para acabar de una vez por todas con las cucarachas.

Remedio para acabar con las cucarachas

Además, las cucarachas también pueden atraer a otros insectos. Al igual que las chinches, también son molestas debido a un olor no muy agradable. En resumen, en caso de una » invasión » de cucarachas, se deben implementar medidas de seguridad. Esto es obligatorio si no quieres tener una casa completamente llena de estos insectos.

Lo primero a considerar es el origen de los insectos. En resumen, debes ver de dónde vienen para informar de inmediato los puntos » calientes «. Para cerrar todas las entradas. Posteriormente se puede utilizar un producto tan importante como insospechado. Veamos juntos cuál es

El producto increíble y salvador

Ciertamente, en nuestra vida, hemos hecho uso de muchos productos para repeler insectos. Quizás no todos funcionaron, generando una profunda decepción. Uno, sin embargo, parece ser una certeza absoluta. Se trata del aceite de Neem que es uno de los repelentes de insectos más eficaces. Este es un producto vegetal extraído de las semillas del árbol Azadirachta .

Este aceite representa, inesperadamente, un baluarte defensivo muy importante. El producto se debe rociar en puntos estratégicos o también podemos elegir colocar unas gotas en algodones y colocar estos en los rincones de la casa.

Con este remedio, no volverás a ver a las cucarachas en casa pero al margen del aceite de neem existen otros métodos que pueden resultar efectivos.

Los métodos alternativos

Como decimos, el aceite de neem no es la única manera de decirle adiós a las cucarachas. También hay alternativas que nos pueden funcionar. Otro que poca gente conoce es la mezcla de ajo y hojas de laurel.

Si no nos gusta el ajo, podemos recurrir a ramitas de romero. Lo único que tenemos que hacer es colocar todo en platos y poner estos en lugares estratégicos . Nuevamente, los invitados no deseados deben irse en poco tiempo debido al olor que producen estos alimentos ya que no les gustan.

Remedios caseros

Junto a todo lo explicado podemos también recurrir a estos dos remedios caseros:

Bicarbonato de sodio : Además de los productos que están a la venta para matar cucarachas, también hay unos cuantos remedios caseros que ofrecen muy buenos resultados. Uno de los más eficaces es el que cuenta con bicarbonato de sodio, agua y azúcar a partes iguales . Remueve para que los ingredientes se integren bien y pon un poco de la mezcla en las zonas de paso o grietas que vayan a los nidos. Cuando se coman la mezcla, morirán.

: Además de los productos que están a la venta para matar cucarachas, también hay unos cuantos remedios caseros que ofrecen muy buenos resultados. Uno de los más eficaces es el que cuenta con . Remueve para que los ingredientes se integren bien y pon un poco de la mezcla en las zonas de paso o grietas que vayan a los nidos. Cuando se coman la mezcla, morirán. Cebolla: Tritura una cebolla lo máximo que puedas y mézclala con ácido bórico, en una cantidad necesaria como para obtener una especie de pasta. Pon después la pasta resultante en las zonas de paso, cuando las cucarachas se la coman, morirán.

Ya conocemos cuál es el remedio más eficaz para que las cucarachas no invadan nuestra casa. Será cuestión de probarlo para comprobar que funciona aunque si el olor de mencionado aceite, que es bastante fuerte, no te gusta o tienes mascotas en casa y temes que chupen allí donde colocas el aceite de neem, tienes las otras muchas alternativas ofrecidas.