Leonardo da Vinci y su obsesión con los cadáveres: ¿genio o loco?

Pocos artistas despiertan tanto misterio, fascinación y admiración como Leonardo da Vinci. Un hombre renacentista con espíritu científico que se dedicó a observar su entorno e intentó traspasar los secretos de la naturaleza. Muchos de los trabajos de Da Vinci se basaron en esas observaciones, incluyendo a los relacionados con la anatomía humana. Durante décadas, el genio italiano realizó diversos estudios del cuerpo humano empleando un método inusual en su época: disección de cadáveres.

La fascinación de Da Vinci por la anatomía humana, lo llevó a realizar disecciones de cadáveres para comprender mejor la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano. Esto está relacionado con sus inventos.

Un anatomista por naturaleza

La anatomía humana fue uno de los muchos intereses de Leonardo da Vinci. En un principio se dedicó al estudio de las esculturas antiguas y de viejos tratados de anatomía, pero su gran curiosidad y obsesión por la experimentación lo llevaron a diseccionar cadáveres, una práctica que estaba prohibida en el siglo XVI y que sólo podía llevarse a cabo por los pintores. Algunas de sus frases muestran estas curiosidades.

Los pintores estaban autorizados en hacer autopsias o disección postmortem de cadáveres, pero no para fines médicos, sino para definir mejor la anatomía de los personajes que representaban en sus pinturas. Fue así como, a sus 20 años Leonardo comenzó a diseccionar cadáveres de criminales, como parte de su investigación sobre anatomía humana.

Su obsesión por la anatomía humana fue tal que encontró los cuerpos de hombres condenados a muerte, tanto en los hospitales o en los cementerios, hasta el punto de sobornar a sepultureros para obtenerlos. La disección de los cadáveres implicaba, sin embargo, un proceso bastante penoso debido a los problemas de higiene y conservación de los cuerpos. Aun así, en aquella época Da Vinci fue de los pocos en tener el permiso para realizar estos procedimientos.

Entre 1507 y 1513, Leonardo diseccionó cerca de 30 cadáveres humanos y, en algunos casos lo hizo con ayuda del profesor de anatomía y medicina teórica de la Universidad de Pavía, Marcantonio Della Torre.

El corazón humano según Da Vinci

El corazón, los músculos y la estructura ósea eran los aspectos que más le interesaban a Da Vinci, pues si perfeccionaba su conocimiento sobre el cuerpo humano, podría pintar mejor a sus modelos sobre el lienzo. Pero el artista italiano no sólo se dedicó a dibujar, sino a describir detalladamente todo lo que veía. De hecho, su mayor contribución científica fue la descripción de los órganos del cuerpo humano hecha con gran precisión.

Con el tiempo se percató de que muchas de sus observaciones no coincidían con los libros que consultaba, tales como los de Claudio Galeno. El artista italiano escribió entonces: “me he encontrado muchas cosas en el cadáver que no corresponden a los libros de anatomía que tengo. El cadáver dice cosas que los textos no”.

Según las teorías anatómicas de Galeno, la sangre se formaba en el hígado y de ahí pasaba a la periferia, donde era “consumida” por los tejidos. Sin embargo, Leonardo entendió cómo funciona realmente el sistema cardiovascular tras analizar el movimiento de la sangre y estudiar en varios experimentos las características hidráulicas del flujo sanguíneo a través del corazón y sus válvulas.

Un libro pionero de anatomía nunca publicado…

La cercanía con el profesor Marcantonio Della Torre, le permitió a Vinci conocer mejor los huesos. De hecho, dibujó casi todos los del esqueleto desde diferentes ángulos, incluyendo lo que fue la primera representación acertada de la columna vertebral y de los grupos musculares más importantes del cuerpo.

Alrededor del año 1490, Della Torre le pidió a Da Vinci su colaboración para hacer un libro de texto de anatomía, basado en los estudios clásicos de Galeno de Pérgamo. Pero, tras pasar años dibujando, el libro nunca se publicó, posiblemente porque se trataban de estudios demasiado adelantados a su época como para ser publicados. De hecho, sus dibujos no se hicieron públicos hasta 300 años más tarde.

El valioso descubrimiento de Da Vinci sobre las enfermedades

En la época renacentista, las enfermedades eran consideradas un castigo de Dios y un desequilibrio de humores por los científicos. Pero, para Leonardo, las enfermedades eran el resultado de alguna imperfección en la estructura del cuerpo humano; de hecho, describió alguna de ellas en sus escritos.

Una de las más destacables fue la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la cual descubrió cuando diseccionó el cuerpo de un hombre de mediana edad que le ayudaba a preparar los colores del fresco que estaba pintando en la iglesia Santa María Novella.

El hombre, que inhaló los vapores que desprendían los colores, desarrolló una patología obstructiva de los pulmones con disnea. Lamentablemente, muchas de estas teorías no fueron descubiertas hasta 250 años más tarde gracias a un profesor de Padua, Giovanni Battista Morgagni, quien hizo pública su obra “De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis” considerada una de las bases de la medicina moderna.

