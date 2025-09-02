La herencia española en EEUU: poca gente lo sabe pero un condado de Wyoming usa la bandera del País Vasco

Todos sabemos la influencia que tuvo España en la formación de Estados Unidos y hasta algunos creen que el castellano acabará convirtiéndose en el idioma principal. No obstante, hay homenajes como el de un condado de Wyoming al País Vasco que todavía logran sorprendernos.

Todo ocurrió en el corazón de Estados Unidos, en un lugar tan remoto como el condado de Johnson, en Wyoming. Por increíble que parezca, su bandera está totalmente vinculada a España, ya que usan la enseña oficial del País Vasco, la ikurriña.

El legado del País Vasco en un condado remoto de Wyoming

El condado de Johnson fue creado en 1875 y siempre ha sido un territorio poco poblado, marcado por la vida rural y la ganadería. Por ello sorprendente que su bandera oficial, adoptada en 1975, esté inspirada directamente en la ikurriña inventada por los hermanos Arana en 1894.

Tiene algunas variaciones perceptibles. Por ejemplo, el rojo es sustituido por el azul oscuro y en el centro aparece el sello del condado, pero la influencia vasca y navarra es innegable y tiene una explicación.

Buena parte de los primeros colonos que se asentaron en el condado procedían de Iparralde, concretamente de la Baja Navarra y decidieron llevar consigo varias de sus costumbres.

Por ello llevaron hasta allí sus costumbres, lengua y hasta algunos símbolos que consideraban propios. Con el paso de los años, el condado de Johnson decidió homenajearlos en su bandera.

Por qué el homenaje de un condado estadounidense al País Vasco es tan importante

Puede parecer una anécdota por el tamaño del condado, pero que Johnson haya decido mantener los lazos culturales con España es una grandísima noticia.

Aunque la mayoría de estadounidenses lo desconozcan, la inmigración vasca fue importantísima en los Estados Unidos, y la bandera es un recordatorio de que la herencia española sigue muy presente en el país americano.

No obstante, Wyoming no es uno de los destinos más comunes al hablar de la diáspora vasca y navarra, ya que la mayor parte de la comunidad se asentó en Idaho, Nevada o California. Sin embargo, la presencia de la ikurriña en Johnson es una prueba de que las migraciones tejieron un mapa cultural mucho más amplio y diverso de lo que pensábamos.

Otras ikurriñas que homenajean a los españoles por América

La herencia española en Estados Unidos es tan grande que hasta ciudades que no fueron fundadas por nosotros decidieron homenajearnos en sus banderas. Por ello, no debería extrañarnos que la enseña del País Vasco aparezca.

El caso de Wyoming no es único, pero sí que sorprende por estar en Estados Unidos y por la lejanía del País Vasco. No obstante, hay otros casos como el archipiélago francés de San Pedro y Miguelón, frente a las costas de Terranova.

Aquí la bandera del País Vasco también está presente en una esquina de la enseña oficial. El motivo son los colonos vascos de San Juan de Luz (perteneciente a Francia) que se establecieron en el siglo XVIII. Incluso el nombre de Miquelón (Mikeleune) es de origen vasco.