Esta ciudad de Estados Unidos no fue fundada por españoles, pero nos homenajean en su bandera

Los lazos entre España y Estados Unidos son descomunales, aunque a veces ambas partes pretendamos negarlo. Nuestra herencia es tan grande, que existe una ciudad que nos homenajea en su bandera, pese a que no fue fundada por nosotros.

Hay ciudades importantísimas que homenajean a España en su escudo o en su bandera, pero la gran mayoría lo hacen utilizando elementos muy reconocidos como nuestros colores, heráldicas castellanas o la cruz de Borgoña.

Sin embargo, un reciente informe dirigido por Juan Ignacio Güenechea denominado Spanish legacy in the symbols of the United States ha demostrado que el llamativo homenaje de Riverside a su pasado español es un caso único.

El homenaje de una ciudad de California a España en su bandera

Riverside es la ciudad que dio origen a la importante industria cítrica de California, y la población inglesa jugó un papel fundamental en su desarrollo. Lo que algunos olvidan es que se originó sobre un rancho español.

Todo ello ha quedado inmortalizado en su bandera, que fue adoptada de manera oficial en 1967. Respecto a los colores, el azul simboliza los cielos despejados de California y la abundancia de sus recursos naturales, mientras que el dorado rinde homenaje a los campos de cítricos que definieron la economía de Riverside.

Aun así, lo que llama más la atención en la bandera es la campana gigante que la preside. No es un simple ornamento, sino que representa las misiones y la labor española en la región, que buscaba tanto expandir la Fe católica como establecer un sistema económico y social en el entonces territorio de Alta California.

¿Por qué Riverside homenajea al Camino Real?

Esta campana no es un símbolo característico de la ciudad, sino que es un homenaje al Camino Real que construyó España en la zona de California

para conectar las misiones, presidios y pueblos.

Con el paso de los años fue evolucionando y se convirtió en la primera gran carretera de California, por lo que fue esencial para el desarrollo de la economía de Riverside y que hoy pueda ser el gigante económico que conocemos.

Además, hay que tener en cuenta que desde el siglo XX los diferentes puntos del Camino Real se marcaban con una campana. Por ello, ahora todo el mundo asocia esta vía de comunicación con ella.

El legado infinito de España en Estados Unidos

La bandera de Riverside es uno de los casos más curiosos de homenajes a España en Estados Unidos, ya que se centra en un aspecto muy concreto y peculiar. Sin embargo, para nada es el único caso que existe.

Por ejemplo, la bandera de Alabama se compone de una cruz roja sobre un fondo blanco, un diseño que recuerda claramente la cruz de Borgoña, un emblema histórico vinculado a la Monarquía Hispánica.

De hecho, debido al pasado colonial es muy común encontrar en estos territorios a personas que hablan español perfectamente o que tienen a nuestro idioma como lengua madre.