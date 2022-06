‘Ya son las ocho’: Isabel Rábago carga, como nunca, contra Olga Moreno

A raíz del regreso de Olga Moreno a través de una entrevista en ‘Déjate querer’ está dando mucho que hablar. Isabel Rábago se ha sentado en ‘Ya son las ocho’ para cargar duramente contra la sevillana.

Durante el programa, la tertuliana ha hablado sobre la andaluza y su futuro en la televisión y ha asegurado que pueda tener su propia carrera televisiva. «Estaba expectante por el famoso y anunciado regreso de Olga. A mí personalmente me decepcionó porque eran tan pocos los temas por los que se le podían preguntar… que yo lo respeto, pero…», comenta la periodista.

Olga Moreno ha debutado como colaboradora en ‘Supervivientes’ para defender a Kiko Matamoros y a su amiga Ana Luque. La sevillana ha sido especialmente crítica con Marta Peñate tras una fuerte discusión por las nominaciones. La canaria acusó a su compañera de “hacerse la tonta”. Durante su intervención, la ex pareja de Antonio David Flores estuvo en un intenso enfrentamiento con Alexia Rivas.

Isabel Rábago carga contra Olga Moreno: «Tiene que asumir que si está en televisión no es por ella misma» #YaSonLasOcho31M https://t.co/v6N9du5Aj5 — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) May 31, 2022

Para Isabel Rábago, este rifirrafe no ha sido beneficioso para andaluza porque no tenía suficientes argumentos como para poder defenderse. «Olga tiene que asumir que si está en televisión es por ser quién es, no por ella misma», asegura la gallega. Sin embargo, la presentadora de ‘Ya son las ocho’ intentó salir del paso. «Pero luego puedes funcionar y quedarte…», opinó Sonsoles Ónega.

«Es importante saber cuál es el contexto en el que te mueves. Puede que tenga una carrera de televisión maravillosa, lo veo difícil, yo lo veo un complicado porque no termino de verla arrancar. Yo insisto, lo que me interesa es cómo está sentimentalmente, cómo se enteró de sus cosas y de más… La veo muy guapa, pero que empiece a hablar un poquito de ella misma», dejaba claro la colaboradora sobre la que fue ganadora de ‘Supervivientes’.