Isabel Rábago se ha mostrado muy conmocionada tras conocerse el fallecimiento de José Luis Losa, quien fue ganador de ‘Supervivientes 2017’. La colaboradora estaba muy emocionada cuando hablaba sobre él.

Amigos, compañeros de trabajo y conocidos han recordado este domingo en ‘Viva la vida’ a el albaceteño. Uno de ellos ha sido la tertuliana y ha recordado la última vez que vio al ex concursante de ‘MasterChef 4’.

«Cuando vi a José Luis en la entrevista que dio en ‘Sálvame’ me preocupó por cómo estaba, le vi muy mal. La única lectura positiva que se puede hacer de esto es la historia de amor tan bonita que ellos tuvieron desde los 14 años. Ahora van a estar juntos para toda la eternidad, que descansen en paz», ha compartido Isabel Rábago, devastada al resto de compañeros de programa.

Isabel Rábago, en shock tras la muerte de José Luis Losa: «Se ha negado a vivir sin su mujer» #VivaLaVida507 https://t.co/Nm0Nu15Ncw — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) May 8, 2022

La colaboradora conocía de primera mano a la familia del fallecido, ya que mientras él participaba en ‘Supervivientes’, algunos de sus familiares acudieron al plató para defenderlo. Ahí es donde la tertuliana pudo entablar una amistad con varios de ellos.

Hace tan solo unas semanas Inma, esposa de José Luis Losa, falleció a causa de un infarto provocado por la diabetes que padecía. Isabel Rábago ha expresado que «él se ha negado a vivir sin ella» y ha reconocido que la noticia de su muerte le «impactó muchísimo. Tengo un mal cuerpo desde anoche, no tengo palabras».

Iván González, ex concursante del reality de supervivencia, también quiso despedirse del albaceteño en redes sociales. «Ha intentado vivir, pero la pena le ha podido. Me duele mucho por sus hijos, José Luis los amaba con locura. No tengas dudas de que volveremos a bañarnos juntos, buen viaje José», ha expresado el andaluz.