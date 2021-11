Isabel Rábago se convirtió en una de las protagonistas de la última entrega de ‘Secret Story’. Tras convertirse en al concursante expulsada del pasado jueves, la periodista reapareció en el plató del programa, y compartió con todos los presentes sus sensaciones sobre el reality.

La ex concursante explicó a Jordi González como se siente tras haber sufrido un fuerte ataque de ansiedad justo el día que tuvo que salir del reality. Un contratiempo con el que preocupó mucho a los espectadores, y que por suerte se quedó en un susto.

Durante su charla en el plató de ‘Secret Story’ con Jordi González, Isabel Rábago explicó que a pesar de los momentos más bajos, está muy feliz de haber pasado por la casa de los secretos, siendo una de las mejores experiencias que ha vivido.

Isabel: «Una de las mejores experiencias que he vivido» #SecretNoche11 pic.twitter.com/4U7vJ11VuU — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 21, 2021

Muy contundente, la ex concursante no dudó en enviar un mensaje a Sandra Pica por haber dado el paso al frente de nominar a Miguel Frigenti y a Adara Molinero. «La nominación la cambian única y exclusivamente porque ven por primera vez lo que pasa esa noche. Ellos advierten a Adara que no hace bromas sino que me hace una provocación, y de muy mal gusto», señaló.

Además, Isabel Rábago continuó añadiendo que «se merecían estar en la palestra esta semana». Según su opinión, Sandra Pica parece que ha castigado la actitud de Adara Molinero y que esa es la razón por la que ha dado un paso al frente. «No fue una broma, fue una provocación», añadió.

Tras su ataque de ansiedad, y de cómo lo cuestionaron algunos colaboradores como María Jesús Ruiz, Isabel Rábago no dudó en lanzar una seria advertencia: “Cuidadito, cuidadito. Esto es una cosa muy seria”, sentenció.