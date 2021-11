Una semana más, Carlos Sobera ha regresado con una nueva gala de ‘Secret Story: Cuenta atrás’, un programa que ha causado mucho revuelo en la «casa de los secretos». Uno de los motivos que ha alterado a los concursantes dentro de la casa, entre ellos a Isabel Rábago, ha sido la vuelta de Adara, Lucía Pariente y Miguel Frigenti.

Una situación que los concursantes no vieron venir y que ha hecho que incluso Isabel Rábago se derrumbe en pleno directo. El reencuentro que la periodista ha tenido con Cynthia ha tenido tanta tensión que las ha llevado ha protagonizar uno de los enfrentamientos más fuertes de la edición.

Isabel, sobre Cynthia: «No he entendido este número que me acaba de montar. Lo he dejado pasar porque me parecía absurdo» #SecretCuentaAtrás9 pic.twitter.com/GZsiUpe3Y6 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 9, 2021

Un cara a cara que posteriormente ha destrozado por completo a la colaboradora de ‘Ya es mediodía’, quien amenazaba al programa con su abandono. Tan destrozada se veía la concursante que el equipo del programa no ha podido evitar preocuparse por ella. Por ello, han permitido que Carlos, su marido, entrara en directo para intentar evitar que Isabel Rábago decidiera abandonar el reality.

“Estamos muy orgullosos. Lo estás haciendo genial. Me encanta verte reír… Da igual lo que digan o lo que dejen de decir. Eres para mí la mejor persona que he conocido en esta vida”, expresaba su marido. “Me siento muy perdida sin ti. Eres la persona más bonita que tengo en la vida. La que más me importa. Te amo”, contestaba entre lágrimas la concursante.

Una llamada que ha servido a la periodista para que retomar las fuerzas y no darse por vencida. Por ello, Isabel tomó la decisión de volver a ‘Secret Story’ con sus compañeros y no abandonar.