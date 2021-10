Parece que Isabel Rábago, una de las concursantes de ‘Secret Story’, no ha empezado la semana con muy buen pie. Entre otras cuestiones, Gemeliers decidió jugarse con ella su esfera, algo que le produjo una brutal decepción. Pero no todo queda ahí, y es que la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha tenido un fuerte encontronazo con Lucía Pariente.

A tal punto llegó la cosa que Isabel Rábago terminó pidiendo a la madre de Alba Carrillo que, por favor, respetara sus momentos de intimidad en ‘Secret Story’. Una situación tensa en la que ha intervenido, incluso, Cynthia Martínez. Todo comenzó cuando la periodista se despertó y decidió salir al jardín. En ese momento Lucía quiso hacerle compañía, algo por lo que la colaboradora respondió de malas maneras.

La exconcursante de ‘Supervivientes’, en un momento de sinceridad con Cynthia Martínez, ha reconocido que no entiende el motivo por el que Isabel Rábago tiene ese comportamiento con ella. “Conmigo está como siempre, maleducada”, espetó sin dar crédito a las malas maneras que estaba teniendo su compañera.

¿Con quién estáis en esta discusión? 🔁 Lucía

❤️ Isabel #SecretCuentaAtrás5 pic.twitter.com/4ebRxmhDeY — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 12, 2021

En ese preciso instante, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ entró a la casa más famosa de la televisión para continuar con esta discusión. Un hecho que parece haber afectado, incluso, a su amistad con Cynthia. “Lo siento Lucía de verdad, si quiero un café lo cojo yo. Necesito estar sola”, comenzó diciendo Isabel Rábago a su compañera.

Lo único que quería es que se respetaran esos pequeños momentos de soledad que podía tener en el concurso, por lo que le hizo saber que “no quiero madres en la casa”. Lucía Pariente, lejos de frenar esta discusión, quiso ir más allá dejando claro su punto de vista: “Le apetecía hacer un show y lo ha hecho. Con la misma siempre, ¡qué casualidad! Estoy hasta aquí del grupo chupipandi. Me sobráis”.

Una vez terminó el encontronazo, la periodista se sinceró con Cynthia Martínez al desvelar el motivo de su enfado. Eso sí, le pidió que “lo que yo hable contigo, lo hablo contigo. No necesito que la casa esté pendiente de mí”. La joven no le dio la razón y defendió a Lucía Pariente, haciéndole ver que solamente se preocupaba por ella. Isabel reflexionó y llegó a la conclusión de que no encaja con la personalidad de la madre de Alba Carrillo: “Se guarda cosas para echárselas en cara luego”. ¿Habrá reconciliación entre las concursantes?