El pasado martes 12 de octubre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Secret Story: cuenta atrás’, presentada por Carlos Sobera. Entre otras tantas cuestiones pudimos ser partícipes de cómo José Antonio Canales Rivera realizaba la conocida línea secreta de la vida, donde hacía un repaso de los momentos que le han marcado para siempre.

Es entonces cuando Canales Rivera desveló un secreto extra en ‘Secret Story’. Se trata de una información con la que no dejó indiferente a nadie y, siendo honestos, no es para menos. Carlos Sobera comenzó diciendo lo siguiente: “Este es el gran secreto de Canales Rivera, no oficial y con el que no concursa, pero afecta a toda su familia”.

Justo antes de reencontrarse con su madre, Teresa Rivera, el colaborador de ‘Sálvame’ reconoció públicamente que cambió el testamento de su abuelo sin tener su autorización. Carlos Sobera se quedó completamente impactado con esta información, por lo que no dudó un solo segundo en pedir una explicación al concursante.

Canales destapó un ‘secreto extra’ que NO es el secreto con el que concursa y del que depende su esfera #Secret13O https://t.co/rWkKmpL9zp — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 13, 2021

“Él me quería dar todo a mí. Estaba malito y no tenía testamento”, comenzó diciendo Canales Rivera. “Le dije que se tenía que organizar y que no podía seguir así”, añadió. Es entonces cuando el torero no pudo evitar emocionarse al recordar a su abuelo, dejando claro una vez más que es una de las personas que más le ha marcado en su vida.

De esta manera, el concursante de ‘Secret Story’ informó que la intención de su abuelo era solucionar tanto su vida como la de su familia. Es más, le hizo saber que con lo que él tenía no tendría que torear nunca más. Ahora bien, como Teresa Rivera fue la persona que más cuidó del enfermo, Canales Rivera creyó que lo justo era que ella fuese la beneficiaria.

“Cuando fuimos a la notaría cambié mi nombre por el de mi mamá”, confesó el diestro. Todo ello sin tan siquiera imaginar que su madre estaba a tan solo unos metros de distancia, ya que se había trasladado a la casa de Guadalix de la Sierra para verse con él. Después de esta confesión, Canales Rivera aprovechó la ocasión para llenar de halagos a Teresa Rivera, presumiendo de que era la mujer más inteligente, cariñosa y fuerte que había conocido en su vida.