El pasado jueves 18 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva gala de ‘Secret Story’, en esta ocasión presentada por Carlos Sobera tras la baja de Jorge Javier Vázquez por laringitis. Entre otras tantas cuestiones, fuimos partícipes de cómo la audiencia decidió que Isabel Rábago fuera la nueva expulsada de la edición, dando una nueva oportunidad a Cristina Porta.

A pesar de todo, la despedida de la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ no fue tan idílica como esperaba. Debemos tener en cuenta que la noche anterior, mientras se encontraba profundamente dormida, Adara Molinero y Miguel Frigenti decidieron asustarla. ¿De qué manera? Con un muñeco de un esqueleto.

Aunque Isabel Rábago no lo viera puesto que se encontraba con el antifaz puesto, sí que se asustó mucho al escuchar el fuerte grito que pegaron los concursantes. Jesús de Gemeliers recomendó a su compañera que ignorara lo sucedido y siguiera durmiendo, pero ésta prefirió ir a la habitación de Adara y Miguel para preguntar quién había sido. Es entonces cuando escuchó sus risas bajo las sábanas, algo que les delató.

Acto seguido, la colaboradora de ‘Viva la vida’ decidió ir al Cubo donde sufrió un ataque de ansiedad que hizo que el equipo de ‘Secret Story’ le proporcionara ayuda médica. Lo cierto es que la concursante no pudo evitar llorar y gritar desconsoladamente después de lo sucedido. A tal punto llegó la cosa que terminó durmiendo en el Cubo.

Esto no es por culpa de Adara ,no me fastidies estará mal por otras cosas #SecretGala10 pic.twitter.com/qubCyb4NDn

— MaryGH2 (@Mary202085797) November 18, 2021