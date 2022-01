‘La Voz Senior’ está a punto de estrenarse y es que el sábado 8 de enero podremos ver ya las primeras audiciones a ciegas. Después de la gran final de ‘La Voz’ en diciembre con un 16,7% de cuota además de ser lo más visto ese día con 1.798.000 espectadores, llega la tercera edición del formato senior. Presentado de nuevo por Eva González contará con coaches totalmente distintos a la otra versión.

El programa producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Boomerang TV tiene como coachs de esta temporada a David Bustamante y Antonio Orozco, que repiten tras la última edición del formato, y a Niña Pastori y José Mercé, que se estrenan por primera vez, aunque ya estuvieron antes como asesores. HappyFM tuvo la oportunidad de estar a la rueda de prensa que se celebró y pudimos conocer más detalles de primera mano y hablar con alguno de ellos.

El programa se emitirá en cuatro entregas: dos audiciones, asaltos y la gran final, donde se elegirá el ganador. Dicho premiado tendrá que cumplir con el requisito de tener más de 60 años, ya que el casting del formato está destinado a personas mayores. De las 2000 inscripciones con las que contaron, pasaron a tener 300 personas en el casting presencial y tan solo 20 fueron elegidos: una decisión de lo más complicada. Este año, quisieron adelantar, que se encuentra entre ellos el concursante con más edad que ha participado en el concurso, 95 años, y ha concursado con su hijo de 64.

En esta nueva entrega el público se verá más implicado y es que podrá decidir más cosas. Hay que recordar que ha sido ya grabado con la situación médica que estamos viviendo, pero esto no ha influido en nada en los concursantes, así nos lo han contado los coaches. De hecho, creen que es un plus en su vida y una oportunidad que debían aprovechar. “No tienen ese pensamiento de por qué no pudieron vivirlo antes”, afirma Bustamante de unas personas que tienen una misma ilusión: la música.

Además, han querido confesar si la situación personal de cada persona influye en las decisiones. En las audiciones a ciegas ellos confiesan que no ven nada, por lo que solo vale la voz, pero Orozco desvela que a partir de ser elegidos “todo influye”. “Tengo en cuenta su relación con los músicos, el equipo…”, ha revelado el catalán. “Un artista sin humildad es difícil que alcance los objetivos”, han querido confirmar los cuatro. Está claro que para ser un artista no hay que tener solo una virtud y ellos lo han demostrado con su carrera musical, veremos si los concursantes hacen lo mismo.