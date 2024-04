Vanesa Martín recuerda cómo una fan se metió en su habitación en un hotel

En el programa de Cuatro, Martínez Y Hermanos es toda una tradición comenzar el episodio contando una anécdota de «tierra trágame» para romper el hielo entre los tres invitados y el presentador, Dani Martínez. Muchas anécdotas han dejado sorprendidos a sus espectadores, como esta de Vanesa Martín, que ha dejado con la boca abierta a los seguidores del programa.

En la entrega del pasado lunes 29 de abril, acudieron al encuentro de Dani Martínez, Vanesa Martín, María León e Inés Hernand para pasar un buen rato. Fue la anécdota de la malagueña de la que no daban crédito ni el presentador ni los espectadores.

Comenzó situando el lugar de este suceso en Nueva York, cuando la cantante viajó a la Gran Manzana a dar un concierto. «De repente me llaman a la habitación y me dice una chica: ‘Perdona, es que soy super fanática tuya’», comenzó contando. Aclaró que la chica que le llamó a la puerta trabajaba en el hotel.

Arrancamos programón de #MartínezYHermanos con @danimartinezweb 🤪 🛋️ Hoy vienen tres heeermanas ÚNICAS ¡Traemos lo mejorcito de cada casa! 📺 Síguelo en Cuatro > 🔴 https://t.co/oJ6E3gGHDu pic.twitter.com/ix6ZFXZ349 — Cuatro (@cuatro) April 29, 2024

«Me gustaría saludarte», le dijo la trabajadora. «Justo me estoy metiendo en la ducha para irme a la prueba de sonido, me bajo un poquito antes y te saludo», le respondió la cantante de No Te Pude Retener a la fan, quien le dijo que iba a ir a verla al concierto y la cantante ofreció darle unas invitaciones a su seguidora.

«Estoy metiéndome en el baño y escucho la puerta y se me mete la chavala en la habitación, yo desnuda, yo salgo corriendo, cierro la puerta y la chavala entró para dejarme una botella de vino, una bandeja. Ella sabía que me iba a meter en la ducha…», continuaba explicando Vanesa Martín.

«Yo estaba en bolas sosteniendo la puerta diciendo ‘a ver si va a entrar y me da a mí un ataque’», terminó contando. Desde luego los fans más locos dejan muchas anécdotas en la memoria de los artistas, como esta tan peculiar de la cantante.

La artista está ahora inmersa en un proyecto muy especial como miembro del jurado de la segunda edición de Factor X de nuestro país junto a Abraham Mateo, Willy Bárcenas y Lali Espósito. Los cuatro artistas tienen como objetivo buscar al mayor talento de nuestro país. En la actualidad, el programa se encuentra ahora en plena fase de audiciones en las que ha dejado sorprendidos a los espectadores.

Desde luego, la anécdota de Vanesa Martín dejó al público con la boca abierta al ver lo que los fans más apasionados son capaces de hacer y las otras invitadas, María León e Inés Hernand también contaron sus momentos más bochornosos que desataron las risas del público del programa de Cuatro que se emite cada lunes.