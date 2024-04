Abraham Mateo, sin palabras en ‘Factor X’ al reencontrarse con una ex novia como concursante

La semana pasada dieron comienzo las audiciones de Factor X, la segunda edición del programa de Telecinco que tiene como jurado a Abraham Mateo, Vanesa Martín, Willy Bárcenas y a Lali Espósito. El primer día de audiciones estuvo lleno de sorpresas, como que una integrante de Sweet California se presentara o la audición de ‘La Niña del Pompón’. Y es que todo apunta a que el resto de programa seguirá dando sorpresas.

El segundo día de audiciones también dio alguna que otra sorpresa. Sobre todo para Abraham Mateo, que ha vivido un reencuentro inesperado en el segundo programa. Y es que la aspirante Mariceli Ramírez llegó al programa asegurando que había sido «ex novia de Abraham Mateo». Ella afirmaba que él «se había enamorado de ella en los Premios Veo Veo».

A pesar de las declaraciones de la joven, el cantante aseguró que no se acordaba, ya que él tenía 7 años en aquel momento, aunque podría haber una posibilidad: «Allí estaba hecho un ligoncete y puede ser». Cuando la joven entró en el plató, el cantante de Quiero Decirte la recibió con los brazos abiertos: «¡Cuánto tiempo cariño mío, ha aparecido mi ex novia Mariceli! Todos tenemos un pasado, el mío con 7 años fue cañero…».

Además, la joven no había sido seleccionada en los castings previos y se había presentado por sorpresa en las audiciones, algo con lo que no todos los miembros del jurado estuvieron de acuerdo. «Se ha cerrado el casting y también se ha quedado mucha gente fuera» le dijo Lali Espósito a la aspirante. «Justo no es, pero tenemos un buen día y estamos todos contentos», declaró Willy Bárcenas. Vanesa Martín declaró que a veces «segundas partes fueron buenas». Y gracias a que la joven le echó cara, Vanesa Martín, Lali y Abraham Mateo le dieron un «sí» a su actuación de Con permiso buenas tardes.

La versión flamenca de Zorra, la canción de Nebulossa

El aspirante Alejandro Torres, un pintor de Albacete que anhela dedicarse a la música, sorprendió tanto al jurado como a la audiencia con su presentación de Zorra en versión flamenca. «Si estuviera en una oficina no podría. Pero a mis clientas les encanta cuando estoy pintando, que les vaya cantando y animando un poco la mañana», decía sobre su trabajo.

¿Qué os ha parecido esta versión de ‘Zorra’ que nos ha traído Alejandro Torres? 🎤 ❌ #FactorX2

🔵 https://t.co/jMRIjqphz7 pic.twitter.com/hQlA5zf4n2 — Factor X (@FactorXspain) April 23, 2024

En las redes sociales fue todo un éxito y encantó a los espectadores, aunque al jurado no le gustó mucho y decidieron darle un «no», menos Abraham Mateo, que le dio un «sí» por la versión tan original de la canción que nos representará este año en el Festival de Eurovisión en el Malmö y que tanta polémica ha despertado en redes.