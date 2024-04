En la noche del pasado miércoles 17 de abril tuvo lugar la primera emisión de la segunda edición de Factor X, que estuvo llena de sorpresas. Abraham Mateo, Lali Espósito, Vanesa Martín y Willy Bárcenas tienen la misión como miembros del jurado de seleccionar a los aspirantes que competirán para ganar el concurso. Los fans de Sweet California se han sorprendido con la participación de una integrante del grupo.

Y es que la segunda edición fue estrenada por una aspirante que sorprendió a todos. Se trata de una integrante del grupo Sweet California, cantante de temas como Tears On My Pillow o álbumes como Land of the Free, que fue el último disco que lanzó el grupo en el pasado año 2022. Y es que en el año 2016, Tamy Nsue entró en la banda en sustitución de Rocía Cabrera, que abandonó el grupo en ese mismo año. Ahora, la banda se encuentra en un hiatus desde el 2022, aunque la participación de una de las integrantes en Factor X ha hecho que sus fans piensen que este descanso no es temporal.

Tour of the Free ya ha arrancado!

G-R-A-C-I-A-S a todos los que habéis cantado, bailado, llorado y chillado con nosotras.

Este viaje no ha hecho más que comenzar.

Nos vemos en la próxima parada.

Nos vamos a la cama con una sonrisa de oreja a oreja.

🚀💫🪐❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/XEJBd8WSoB — Sweet California (@SweetCalifornia) April 21, 2022

Y es que Tamy Nsue apareció en el episodio de la noche de ayer en las audiciones del concurso de Telecinco. Tanto los espectadores como el miembro del jurado se quedó boquiabierto al ver a la cantante audicionando para el programa. «Nos sorprende mucho verte aquí porque has tocado la gloria con tu grupo», le comentaba Willy Bárcenas antes de que comenzara su actuación. Cuando comenzó a cantar The Best de Tina Turner, la cantante puso al público y al jurado de pie. «Se me pone la piel de gallina», declaró Ion Aramendi, presentador del concurso.

«Se notan las tablas, se nota la experiencia. Ser la primera es complicado y nos has levantado a todos. El talento lo tienes desde hace años, ahora quieres comenzar tu carrera como solista y yo creo que lo vas a conseguir», declaró el cantante de Taburete. La cantante de No te pude retener quiso darle un abrazo a Tamy y le dijo: «Ser la primera en un programa de esta envergadura en una puesta que por primera vez se hace así de grande en nuestro país, por supuesto tener tablas ayuda pero también a veces te hace tener más nervios por la gran responsabilidad. ¡Vamos a por todas, Tamy!»

«Cuando uno es un niño artista ir creciendo y encontrar tu identidad es jodido y cuando venís de una situación de mucho éxito más todavía. Que estés aquí representa que no existe esa ilusión de una carrera siempre en ascenso sino que tiene subidas y bajadas. Viniste aquí ya siendo una supercantante, habiendo tenido mucho éxito y de una potencia artística muy grande, así que te felicito», le comentó Lali Espósito a la aspirante a concursar en Factor X.

Finalmente, los miembros del jurado se quedaron encandilados con la voz de Tamy y le dieron cuatro ‘síes’.