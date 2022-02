Sweet California presentan ‘Land of the free: Vol 1’, su quinto álbum de estudio. Además, este nuevo disco rompe los tres años de silencio discográfico que llevaba el grupo desde 2018.

El 25 de febrero llegó el esperadísimo proyecto musical de Alba, Sonia y Tamy, más conocidas como Sweet California. Este lanzamiento supone la primera parte de una bilogía muy especial para el grupo. El segundo volumen probablemente verá la luz unos meses más tarde, pero seguramente será este año.

En esta nueva etapa musical, las intérpretes nos ofrecen nuevas canciones tanto en inglés como en español, en las que se han atrevido a experimentar con nuevos sonidos y ritmos. Ellas mismas lo han asegurado en una entrevista. «Es pop, pero tiene un punto latino. También anglo y encima es en español. Con rollito. Es perfecta para definir cómo estamos en este momento», explica Alba Reig.

«Queremos transmitir que seguimos aquí. Mucha gente no sabe si seguimos o no, así que queremos dar un golpe sobre la mesa con un trabajo de muchísima calidad, donde se ha involucrado gente impresionante. No es el mismo sonido de siempre, pero a la gente le va a encantar, porque sigue siendo un estilo muy nuestro y con el que nos sentimos a gusto», comenta Sonia Gómez.

«Sacar el álbum en dos volúmenes es algo que nunca habíamos hecho. Con la pandemia nos hemos tenido que reinventar. Queremos llegar al público por fascículos», ha explicado Tamy Nsue señalando que la historia del disco también tiene mucho que ver con esta nueva apuesta.

‘Land of the free: Vol 1’ es sin duda un proyecto muy personal para las cantantes. Además, la banda ha confirmado sus dos primeras fechas de conciertos. El 6 de marzo estarán en Barcelona y el 16 de septiembre en Madrid. Aunque la segunda parte del disco aún no ha visto la luz, las artistas cantarán algunas de las canciones en sus conciertos.