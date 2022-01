Los seguidores de Sweet California se han llevado la sorpresa del año, y eso que el 2022 no ha hecho sino comenzar. A lo largo de las últimas semanas, la agrupación ha ido presentando poco a poco nuevos adelantos musicales que formarían parte del tracklist de su nuevo proyecto discográfico. ‘Beat on me’ o ‘Tu mitad de la cama’ fueron uno de los temas más clamados y donde las intérpretes demostraron que lo mejor estaba por llegar.

Sin embargo, nada se sabía respecto a ese tan espero disco que sus seguidores llevan tanto tiempo esperando escuchar, hasta ahora. Y es que, sin previo aviso, las artistas han anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter que el próximo mes de febrero llegará cargadito de novedades.

🪐LAND OF THE FREE🪐

Nuestro nuevo proyecto discográfico, el 25/02 a la venta en tiendas físicas y plataformas digitales. Os dijimos que estas fiestas tendríais regalo… y aquí está POR FIN!!!!!! “Land of the Free” es el primer volumen de una bilogía muy especial. pic.twitter.com/ncfkmGvvly — Sweet California (@SweetCalifornia) January 3, 2022

Presentado bajo el nombre de ‘Land Of The Free’, Sweet California ha querido explicar a su vez que este nuevo disco no será como los anteriores, sino que será muy especial. El motivo de ello es que será parte de una biología, un proyecto del que darán más detalles en los próximos días según han anunciado.

Además, con esta maravillosa noticia también han presentado de forma simultanea la portada del álbum. Una imagen donde la actitud triunfalista de Alba, Sonia y Tamy al colocar su bandera en un nuevo lugar inspira la conquista de nuevos mundos o quizás, de nuevos estilos musicales.

Lo que está claro es que las chicas de Sweet California llegan más empoderadas que nunca y prometen no decepcionar a nadie con sus nuevos temas musicales. Una espera que ahora sí, ya tiene los días contados. ¡No queda nada!