El nuevo proyecto discográfico de Sweet California promete venir cargadito de nuevos hits musicales, algo que ya demostraron con su primer adelanto, ‘Whisper’. Un sencillo con el que dieron el pistoletazo de salida a su nueva era musical y con el que dejaron claro que lo mejor estaba por llegar, y vaya si están cumpliendo su palabra.

Hace tan solo unos días, las chicas de Sweet California anunciaron a todos sus fans en redes sociales que el próximo adelanto del disco sería presentado bajo el nombre de ‘Beat on me’, un nuevo tema con el que dejaron a todos con la miel en los labios. Ahora, por fin la canción ha visto la luz y el resultado ha superado con creces cualquier tipo de expectativas.

‘Beat on me’ es un sencillo que ha unido a las protagonistas con el productor de artistas de la talla de Ava Max, Lady Gaga y Tiësto, siendo más exacto, con el mismísimo Jakke Erixon. Una canción que se presenta con un corte pop-dance electrónico y en inglés que cuenta con la producción y la composición de Erixon.

Pero, eso no ha sido todo. El lanzamiento de este segundo adelanto del disco ha venido por todo lo alto, y es que, lo han hecho junto al estreno del videoclip oficial. Un audiovisual dirigido por KreaFilm Producciones en el que la girlband muestra su lado más vulnerable e íntimo. «Nos daba pie a una temática que nos apetecía mucho tocar: la salud mental. La importancia de normalizar eso y cómo maquillamos en las redes sociales esto. Nos apetecía hablar de eso», ha comentado Alba para ‘LOS40′.

Lo que está claro es que el videoclip de ‘Beat on me’ no ha dejado indiferente a nadie. Un video donde las chicas han vuelto a demostrar que su talento no solo radica en la música y que hagan lo que hagan, siempre brillan con luz propia.