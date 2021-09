Este lunes Telecinco emitió el debate de ‘La última tentación’. Con Sandra Barneda al frente, el programa emitió algunas imágenes inéditas que no se vieron en la gala pasada, así como también los colaboradores y defensores de los concursantes, comentaron las hazañas de los primeros días en las villas.

Una de las grandes protagonistas ha vuelto a ser Andrea. La catalana, que ya es la tercera vez que participa en este formato, ha dado mucho que hablar al ser la primera concursante en ser infiel a su pareja, Roberto, que se encuentra en la otra villa. La madre de la concursante entró al programa a través de una videollamada, y se enzarzó en una fuerte discusión con la hermana de Roberto, que se encontraba en el plató.

Mientras que la madre de Andrea utilizó argumentos del pasado para dejar en evidencia a Roberto, la hermana del joven se quedaba a cuadros con lo que estaba escuchando. Y Sandra Barneda no dudó en intermediar para pararle los pies a la madre de la concursante.

«Tu hermano se saltó el confinamiento perimetral. Cogió el coche y se hizo 700 kilómetros desde Madrid a Barcelona simplemente porque Andrea le dijo que no quería estar con él», le reprochó la madre de Andrea.

Ante estas declaraciones, la hermana de Roberto no le excusó, pero sí que se mantuvo firme asegurando que Andrea habría hecho lo mismo. Estas palabras no sirvieron a la madre de la joven, que repitió en varias ocasiones que el novio de su hija se había saltado el confinamiento. .

De esta manera, Sandra Barneda se vio obligada a intervenir para frenarle los pies. “No hace falta que lo digas cuatro veces. No, Paula, eso no. Creo que eso ha sido un golpe bajo. Lo ha dicho Saray, está mal saltarse un confinamiento, pero no hace falta que lo repitas cuatro veces. Con una nos hemos enterado. Está mal, pero no ha sido una situación fácil para nadie esta pandemia. Roberto es un chico desesperado por amor y por amor hemos hecho muchas idioteces todos», zanjó la presentadora de ‘La última tentación’.