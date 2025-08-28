Última hora sobre la reacción de Isabel Pantoja tras conocer la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales

Una de las noticias de la semana que más ha impactado a la prensa del corazón ha sido, indudablemente, la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales. A pesar de que se ha hecho pública en las últimas horas, lo cierto es que es una decisión que la pareja tomó hace varias semanas. Como no podía ser de otra manera, muchos son los que no han podido evitar preguntarse si Isabel Pantoja, madre del DJ, estaría al tanto de esta situación o, por el contrario, se habría enterado como el resto del país. Debemos tener en cuenta que, a pesar del distanciamiento que existe entre ambos desde hace varios años, la tonadillera no dudó en dejar sus diferencias a un lado para estar junto a Kiko Rivera cuando estuvo ingresado en el hospital. A pesar de todo, como consecuencia de un constante cruce de acusaciones y diversos desplantes, la relación entre madre e hijo se rompió por completo.

Tras saltar la noticia de la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales, la tonadillera ya estaría enterada de lo sucedido. Eso sí, se ha enterado por la exclusiva, y no por su entorno cercano o por los propios protagonistas de la información. Según Sandra Aladro, periodista y colaboradora habitual de Vamos a ver, a primera hora de la mañana del pasado miércoles, Isabel Pantoja no era conocedora de lo ocurrido, hasta que, supuestamente, se topó con el comunicado urgente que emitió su hijo en redes sociales. «Nadie se lo ha contado. Se lo están ocultando, no está conectada a nada donde pueda informarse y Kiko tampoco le ha llamado para contárselo. Es imposible que Agustín no lo sepa porque a él sí que le gusta estar informado», explicó la periodista. Como no podía ser de otra forma, en el programa TardeAR han querido dar muchos más detalles sobre este asunto.

Así pues, Leticia Requejo quiso irrumpir de forma temporal sus vacaciones no solamente para dar a conocer quién de los dos dio el paso de romper la relación, sino una última hora sobre la posible reacción de Isabel Pantoja tras conocer la noticia de la separación de su hijo y su ya ex nuera.

«A esta hora de la tarde no ha habido ninguna intención de ponerse en contacto con Kiko o de saber cómo está, o por lo menos intención de hacerlo en las próximas horas», comentó Requejo a sus compañeros de TardeAR. De esta forma, parece que ni una situación tan complicada para el DJ va a hacer que la tonadillera deje atrás sus diferencias con él para estar a su lado.

Debemos recordar que la artista no solamente tiene contacto cero con su hijo Kiko, sino también con su hija Isa Pantoja y todos sus nietos. Ni tan siquiera propició un acercamiento tras el nacimiento de Cairo, su último nieto. Ella continúa centrada no solamente en sus diversas mudanzas, sino también en sus proyectos musicales. Todo ello con el apoyo incondicional de su hermano Agustín.