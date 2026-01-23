Última hora del estado de salud de Marina Romero, nuera de Makoke: «Ahí está la cosa»

Makoke sigue esperando el momento idóneo para retomar su boda, la que tuvo que aplazar el pasado mes de septiembre por una triste noticia familiar. Se trataba de la salud de Marina Romero, su nuera, que atraviesa por un mal momento y todo apunta a que sufre un cáncer, aunque nadie de la familia ha querido ponerle nombre a la enfermedad, aunque todas las pistas e imágenes apuntan a ello, por desgracia. Cuatro meses después de salir a la luz la noticia, la ex concursante de Supervivientes ha vuelto a tomar este tema, aunque siempre asegura que prefiere no hablar de ello.

Javier Tudela, su hijo, sigue siendo el mayor apoyo de su pareja, de la que no se ha separado en este tiempo y con la que, a pesar de todo, ha comenzado un nuevo negocio de hostelería en el barrio de Aravaca, una de las zonas más privilegiadas de Madrid. Hasta el momento, lo poco que se sabía de esta enfermedad es que tuvo que pasar por el quirófano hace meses y que ha debido sufrir caída de pelo, ya que es habitual verla con un pañuelo en la cabeza.

Ha sido Makoke la que ha querido dar algunos detalles más en su paso por la feria de turismo FITUR, que se celebra estos días en Madrid. Aunque asegura que están «más tranquilos», no se muestra muy optimista al seguir dejando la duda sobre su estado: «Está ahí está la cosa».

«Está mejor, más controlada, pero si ellos no quieren hablar, yo no soy nadie para hacerlo. Estamos más tranquilos, la verdad», insistía ante la prensa que le preguntaba por este asunto.

Así resumía Marina Romero su año 2025

En una publicación en su cuenta de Instagram, la joven hacía repaso a su año, dejando claro que había sido un año duro y lleno de pruebas. «Adiós, 2025, un año agridulce, pero con muchas enseñanzas. Sin duda tengo la mejor pareja y las mejores amistades del mundo. No quiero acabar el año sin agradecerles por todo; amig@s, os amo. 2026, allá vamos, con más fuerzas y ganas que nunca», escribió.

De hecho, uno de los mensajes quiso destacar en este vídeo recopilatorio es una frase que le acompaña cada día, y es que «vivir es urgente», una muestra de que esta enfermedad le está haciendo cambiar mucho la forma de pensar.

En una de esas imágenes se la puede ver desde el hospital con una vía intravenosa, una gasa en el cuello y los ojos visiblemente enrojecidos e hinchados. Debemos tener en cuenta que, durante todos estos meses, la familia se ha mostrado muy cautelosa a la hora de hablar sobre este asunto, puesto que han preferido sobrellevarlo en la más estricta intimidad.

Por eso es más llamativo aún que Marina Romero haya dado este importantísimo paso. Aun así, esta situación es algo que ha marcado un punto de inflexión en ese 2025 que quiso despedir a través de redes sociales. Por el momento, tanto Marina como su entorno prefieren ser cautelosos al dar más datos sobre esta enfermedad.