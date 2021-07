Terelu Campos, en el mes de abril del año 2019, decidió poner punto y final a su etapa en ‘Sálvame’. La colaboradora estaba completamente harta de las continuas humillaciones a Carmen Borrego, su hermana. A pesar de todo, la madre de Alejandra Rubio siempre ha reconocido que guarda buena relación con gran parte de los colaboradores.

Hasta tal punto llega la cosa que Terelu Campos ha confesado cómo fue ese momento en el que sintió que quería formar parte, de nuevo, de ‘Sálvame’. El instante en cuestión ha tenido lugar tras el fallecimiento de Mila Ximénez ya que en este programa se encargaron de realizar varios homenajes: Dos en el formato diario y uno en nada más y nada menos que ‘Viernes Deluxe’.

Recordemos que hace tan solo una semana, Jorge Javier Vázquez se puso a los mandos de un especial de ‘Sálvame’ donde las cinco horas fueron íntegramente dedicadas a Mila Ximénez. Recordaron sus momentos más icónicos, sus inolvidables actuaciones y los instantes que marcaron su vida para siempre.

El plató de ‘Sálvame’ se llamará ‘Plató Mila Ximénez’ y lucirá un nuevo mural. ¡Por ti, Mila! 💗 pic.twitter.com/xIUGFr8eDD — Mediaset España (@mediasetcom) June 24, 2021

Hubo llamadas de amigos y familiares, mensajes de despedida y, además, un par de sorpresas absolutamente espectaculares. Y es que el equipo de ‘Sálvame’ no dudó un solo segundo en colocar un grafiti de la fallecida colaboradora nada más entrar al plató, al que renombraron como “Plató de Mila Ximénez”. ¡Un gesto de lo más emotivo!

Por si fuera poco, tras la actuación de Juan Peña desde una azotea de Mediaset, Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban y Kiko Hernández soltaron una M formada por globos amarillos para despedirse, para siempre, de su amiga. Gestos que Terelu Campos ha tenido en cuenta: “El trabajo no me ha permitido ver la cantidad de homenajes que se le han dado estos días. Solo he podido recuperar momentos de ‘Sálvame’ y me he emocionado al ver ese mural con su cara y su sonrisa, dando nombre al plató de Mila Ximénez”.

La hija de María Teresa Campos fue más allá en su última publicación en ‘Lecturas’: “Me he sentido muy orgullosa de mis compañeros y de todo el equipo de ‘Sálvame’, porque han sabido transmitir a todos los espectadores que lo siguen cada tarde el dolor por su pérdida y su pasión por ella”. Es más, añadió: “Tengo que confesar que me hubiera gustado estar en esa azotea escuchando a Juan Peña cantar y viendo esa nube de globos amarillos subiendo al cielo para reencontrarse con ella. Sí, me hubiera gustado volver a ‘Sálvame’ ese día”.