Taylor Swift sorprende con la nueva versión de ‘Anti-Hero’ con Bleachers

La semana pasada, Taylor Swift regresó a la música con Midnights, su esperado nuevo disco. Un disco que desde su lanzamiento está logrando cifras de récord, pues en su primera semana, la artista estadounidense vendió más copias que cualquier otro álbum en siete años.

Midnights también convirtió a Taylor Swift en la primera artista en ocupar los 10 primeros puestos en el Billboard Hot 100 en una sola semana. En este momento, la canción número uno en Estados Unidos es Anti-Hero, al igual que en todo el mundo, donde la artista estadounidense no deja de batir récords.

Ahora, Taylor Swift se ha unido a su colaborador principal de Midnights para una nueva versión de Anti-Hero, el primer single del disco y también el primer videoclip, con polémica incluida, y una cifras de récord en YouTube, así como en todas las plataformas digitales.

Jack’s version of ‘sexy baby’ is ‘art bro’ and we sincerely hope it confuses just as many people. Download Anti Hero featuring @bleachersmusic now at https://t.co/WdrCmvMfo8 pic.twitter.com/52TIyZP0hf

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 7, 2022