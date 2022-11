Adele halaga a Taylor Swift: “Es una de las mejores compositoras de nuestra generación»

Adele presentaba el pasado jueves el videoclip de I Drink Wine, una canción que estuvo a punto de ser el primer single de su disco 30, y cuyo videoclip presentó el mismo día del lanzamiento en un evento llamado Happy Hour With Adele.

Al evento, pudieron acudir numerosos fans de la artista británica, que además de preguntar acerca del disco, una posible nueva gira o sobre los detalles del videoclip de I Drink Wine, también le hicieron preguntas sobre otros artistas, entre ellos Taylor Swift.

La artista declaró ser una gran fan de Folklore y Evermore, dos discos de Taylor Swift que, según explicó durante este evento, fueron los discos que más escuchó durante la pandemia del año 2020. Además, contó que su hijo es un gran fan de la artista estadounidense, y que acudió junto a él a un concierto del Reputation World Tour.

📹 | Adele on Taylor Swift in a recent interview — “I think Taylor’s one of the greatest songwriters of our generation. I will definitely give it [ #TSmidnighTS ] a listen. She’s fun, she makes a release fun.” pic.twitter.com/KTotvFKLYE

Adele se deshizo en elogios hacia Taylor Swift, declarando que en su opinión, la artista estadounidense “es una de las mejores cantautoras de nuestra generación”. Sin embargo, confesó que a día de hoy no ha podido escuchar su nuevo disco, Midnights, al completo.

“No he podido escuchar su nuevo disco porque estaba ensayando como 12 horas al día”, confesó Adele al ser preguntada por el nuevo álbum de la artista estadounidense, no obstante, hay algo que tiene claro: “definitivamente lo haré”, pues es una gran fan de toda la música de Taylor Swift.

La artista británica también habló sobre su último videoclip. «El video de I Drink Wine fue el primero que filmé para este álbum. Estoy emocionada de que lo vean», declaró la artista sobre este trabajo audiovisual, que ya es un éxito en Youtube.

