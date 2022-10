Taylor Swift bate el récord de reproducciones diarias con ‘Midnights’, su nuevo disco

El pasado viernes vio la luz Midnights, el nuevo álbum de estudio de Taylor Swift y uno de los discos más esperados del año a nivel internacional. Tanto es así que ha conseguido batir el récord del disco más escuchado en 24 horas en todas las plataformas digitales.

Anti-Hero, el single principal del disco, debutó en el número uno de la lista global de Spotify con 17,4 millones de reproducciones en un día desde su lanzamiento, mientras que Lavender Haze se posicionó en el número dos de la lista con 16,4 millones, seguida del resto de las canciones del disco.

Actualmente, las 13 canciones del disco ocupan el top 13 del top global de Spotify. Todo un nuevo récord de la artista estadounidense, que también ha conseguido que canciones de la versión deluxe, como 3am, aparezcan en la lista, aunque en posiciones más bajas.

How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind blowing?! Like what even just happened??!?! https://t.co/7kDKDrBwiD — Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022

A nivel histórico en la plataforma, Anti-Hero no ha logrado batir el récord de reproducciones diarios en Spotify de Easy on me, el single que confirmó el regreso a la música de Adele, ni de All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. No obstante, sí que ha metido dos canciones en el top cinco histórico de la plataforma.

En Estados Unidos, Taylor Swift ocupa los 17 primeros puestos del top 50 estadounidense con canciones de Midnights. Mientras que en Reino Unido, Taylor ocupa el top 13 al completo con las canciones de su nuevo disco.

Mientras tanto, en España el furor por el nuevo single de Taylor Swift no es tan evidente como en otros países. El single principal, Anti-Hero, se encuentra en el puesto 16 del top 50 de Spotify, mientras que Lavender se encuentra en el puesto 23 en Spotify España y el dúo con Lana del Rey en el puesto 25. No obstante, siete de las canciones del disco han entrado en el top 50.