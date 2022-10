Taylor Swift no decepciona con ‘Midnights’, su nuevo álbum

Taylor Swift ha vuelto por la puerta grande. La artista estadounidense recupera su trono de reina del pop con su nuevo disco, Midnights, publicado este mismo viernes 21 de octubre. Un álbum brillante e íntimo, que confirma uno de los regresos más esperados de los últimos años.

Midnights es el décimo álbum de estudio de la artista estadounidense. Un álbum formado por 13 canciones, cuyo lanzamiento anunció la propia Taylor Swift durante su discurso al llevarse el premio al Mejor Vídeo del Año en los pasados MTV Awards el pasado mes de agosto.

En palabras de Taylor Swift: «Midnights es un collage de intensidad, altibajos y flujos y reflujos. La vida puede ser oscura, estrellada, nublada, aterradora, electrizante, caliente, fría, romántica o solitaria. Como la Medianoche».

Midnights is a wild ride of an album and I couldn’t be happier that my co pilot on this adventure was @jackantonoff. He’s my friend for life (presumptuous I know but I stand by it) and we’ve been making music together for nearly a decade HOWEVER…https://t.co/jjqUNkGSme pic.twitter.com/v7LboJJ9Ik — Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022

Tras el lanzamiento del álbum esta madrugada, Taylor Swift dejó caer que tenía otra sorpresa preparada para sus fans: siete canciones extra que se compusieron para el disco pero no pasaron el filtro final. No obstante, la artista ha querido lanzar estos temas a través de las plataformas digitales.

«Sorpresa! Pienso en Midnights como un álbum conceptual completo, con esas 13 canciones formando una imagen completa de las intensidades de esa hora desconcertante y loca. ¡Sin embargo! Hubo otras canciones que escribimos en nuestro viaje para encontrar esa magia 13. Las llamo las canciones de las 3 am», escribió la artista en su cuenta de Twitter.

El pasado 17 de octubre, Taylor Swift publicó un vídeo en su canal de YouTube en el que compartía el calendario con todos los acontecimientos que tendrían lugar entre los días 20 y el 28 de este mes. Entre ellos, este viernes no solo ha lanzado su nuevo disco, sino que también ha publicado el videoclip del tercer single del disco, Anti-Hero.

Por otro lado, se espera que el próximo lunes 24 de octubre la artista aparezca en el programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y el viernes 28 de octubre en The Graham Norton Show para promocionar su nuevo disco. Además, el próximo martes verá la luz otro videoclip, aunque de momento no ha desvelado de qué canción se trata esta vez.