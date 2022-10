Taylor Swift: se confirma que la artista comenzará una nueva gira mundial en 2023

El pasado lunes, Taylor Swift revolucionaba a todos sus fans al publicar un calendario con todo lo que les esperaba en la semana del lanzamiento de Midnights, su esperado nuevo disco. La madrugada del próximo viernes 21 de octubre ha sido el momento escogido para la publicación del álbum.

Dentro de este famoso calendario, la artista apuntaba para el mismo viernes posteriormente al lanzamiento del disco una “sorpresa especialmente caótica”. Los fans no tardaban en especular con que esta famosa sorpresa sería nada más y nada menos que el anuncio de una nueva gira internacional de la cantante en 2023.

Las especulaciones quedaban confirmadas cuando en la página oficial de la cantante en el Reino Unido aparecía un comunicado. Al comprar o reservar Midnights en la tienda tendrían acceso a un código especial de acceso para la preventa de entradas para los próximos conciertos de Taylor Swift en el país. Inmediatamente quedaba confirmada la existencia de la gira y que esta tendría varias paradas en el Reino Unido.

Como era de esperar la página web no tardaba en colapsar debido a la afluencia de los fans ingleses como de otras partes del mundo queriendo tener acceso a estos códigos. Pero atentos porque solo estarán disponibles hasta las cinco de la mañana del 21 de octubre. Es decir, la hora a la que se lanza Midnights en el país inglés. También se puede acceder a ellos mediante un formulario de registro que proporciona la propia tienda.

Para amenizar la espera, Taylor Swift se ha unido a Spotify para hacer promoción y diferentes carteles luminosos con letras de sus nuevas canciones han empezado a aparecer en ciudades de todo el mundo. De momento solo se han visto en Nueva York, Nashville, São Paulo y Londres pero todavía quedan muchos por aparecer. Ya no queda nada para poder disfrutar del que será el décimo proyecto de la cantante estadounidense.

Another week, another Midnights map. Over the last week, these cities showed up as Taylor Swift’s top listeners. Will your city join the top 13 when the clock strikes Midnight? 🕛 #TSmidnighTS https://t.co/X3QTOUXVmq pic.twitter.com/P3fuZsTPj5

— Spotify (@Spotify) October 12, 2022