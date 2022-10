Taylor Swift pone fecha de lanzamiento a ‘Anti-Hero’, el primer single de ‘Midnights’

Hace ya muchos días que la cuenta atrás oficial de Midnights Mayhem With Me acabó. Ahora que tan solo faltan unos pocos días para el lanzamiento de Midnights, Taylor Swift ha vuelto a revolucionar a sus fans con nueva información para los días 20 y 21 de octubre que hasta ahora no se conocía.

En la madrugada del 17 de octubre, la cantante estadounidense ha mostrado un calendario con todo lo que ocurrirá esta semana. El 20 de octubre se lanzará un primer adelanto del que será el primer single de esta era de Taylor Swift. Dicho lanzamiento tendrá lugar en medio del Thursday Night Football, una emisión de Prime Video sobre fútbol. A la medianoche del día 21 en Estados Unidos y nuestras seis de la mañana otra española, se lanzará por fin Midnights al completo. Es oficial que Anti-Hero será el primer single de Taylor y el videoclip oficial será estrenado a las dos de la tarde de España.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)



Pero las sorpresas no acaban aquí. Según el mismo calendario, el segundo single del disco saldrá el martes 25 de octubre. Antes de eso, el lunes 24, Taylor Swift visitará el plató de The Tonight Show Of Jimmy Fallon. Y los eventos acaban el viernes 28, cuando la artista visitará The Graham Norton Show.

Sin embargo, para el viernes 21 Taylor todavía se reserva una “special very chaotic surprise” como se puede ver en el calendario. Los fans han comenzado a especular con que esta sorpresa será nada más y nada menos que una nueva gira internacional de la cantante. Estos daban sus sospechas por confirmadas cuando Nathan Hubbard, CEO de Ticketmaster, publicaba un tweet en el que escribía “*chaotically* surprise!”.

Ya queda poco para poder descubrir todo lo que Taylor Swift tiene preparado para el lanzamiento de Midnights (incluyendo esta caótica sorpresa) y poder disfrutar de todas sus canciones.