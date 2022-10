Adele estrena el videoclip de ‘I drink wine’, su nuevo single

Han pasado once meses desde el lanzamiento de 30, el álbum con el que Adele volvía a la música seis años después del lanzamiento de su último disco. La artista regresaba por la puerta grande, y su nuevo proyecto discográfico se convertía en uno de los álbumes más escuchados del año, recibiendo cinco nominaciones a los Emmy, cinco a los AMAs, cuatro a los Brit Awards o tres a los MTV VMAs, entre otros logros.

Cuando está a punto de cumplirse un año de este lanzamiento, la artista británica ha sorprendido a sus fans con la publicación de un nuevo videoclip de una de las canciones incluidas en el disco. Se trata de I drink wine, una canción que estuvo a punto de ser el primer single del álbum.

Ha sido este miércoles 26 de octubre, cuando el videoclip de I drink wine ha visto la luz. Fue la propia Adele la que tan solo 24 horas antes, anunció que tenía una noticia que comunicar a sus fans, y unas horas más tarde anunció el lanzamiento del videoclip.

The I Drink Wine video was the first one I shot for this album. And it’s finally coming out tomorrow!! I’m excited for you to see it and I can’t wait to see some of you tonight! pic.twitter.com/6QpBDweAQk

— Adele (@Adele) October 25, 2022