Adele ha vuelto. Seis años después del lanzamiento de ‘25’, la artista británica regresa con su álbum más personal hasta la fecha, ‘30’, una joya musical con la que demuestra que la espera, aunque ha sido larga, ha merecido la pena.

‘30’ es un álbum la reina de la música británica por excelencia renace como si se tratase de un ave fénix. Un disco que le ha servido como terapia durante los últimos años, en el que su vida ha sido una montaña rusa de emociones. Por ello, la palabra que mejor define este disco es: emoción.

La artista se abre en canal y deja a la vista todas las emociones que vivió durante el tiempo en el que compuso el álbum. A lo largo de las canciones que lo componen, escuchamos a una Adele vulnerable, reflexiva, temerosa y sobre todo, humana.

Porque hasta las grandes estrellas, tienen miedos, cometen errores y en ocasiones, caen en agujeros negros de los que creen que no van a poder salir. Pero al final, siempre hay una salida. Y todo ello lo encontramos dentro de este disco.

Un álbum brillante, un diario en forma de disco, que recoge la vida de la artista desde el momento en el que tomó la decisión de separarse de su marido. En este disco Adele desvela como vivió su divorcio, reflexiona sobre los errores que ha podido cometer y se sincera sobre el miedo al volver a enamorarse. Y lo más importante de todo, le canta al amor de su vida: su hijo.

Adele comenzó a escribir este álbum con la idea de que cuando su hijo lo escuche dentro de unos años, pueda ponerse en su lugar y entender como se sentía en el momento de su vida en el que lo compuso. Por ello, quizá la canción más impactante del disco es ‘My little love’. En ella, le explica a su hijo Angelo su divorcio y le pide perdón. Una canción en la que incluye fragmentos reales de conversaciones entre ellos.

«Mi hijo ha hecho muchas preguntas, realmente buenas, realmente inocentes, para las que simplemente no tengo una respuesta. Por ejemplo, me pregunta que por qué su padre y yo ya no podemos seguir viviendo juntos. Sentí que quería explicarle todo a través de este disco», explicó durante una entrevista con la revista ‘Vogue’ previa al lanzamiento del disco.

’30’ es la edad que tenía Adele cuando se divorció de su marido y su vez, cuando comenzó a componer este disco. Por ello es tan significativo el título del álbum, a través del cual, se muestra una evolución personal de la artista a todos los niveles, que también se hace presente en su forma de hacer música. Una catarsis, que sin perder su esencia, vuelve a confirmar que estamos ante una de las voces más potentes de los últimos tiempos.