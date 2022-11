Taylor Swift, tras el éxito en venta de entradas, confirma nuevas fechas en su tour mundial

El regreso a los escenarios de Taylor Swift era uno de los más esperados de los últimos años. Y el anuncio de su nueva gira mundial lo ha confirmado. Un anuncio que ha tenido un éxito que ha sorprendido a la propia artista, que no se esperaba tal respuesta de los fans.

La semana pasada la artista anunciaba su nueva gira mundial, The Eras Tour, con motivo del lanzamiento de su disco Midnights, uno de los discos más esperados del año. Tal ha sido la respuesta de sus seguidores ante esta gira, que tendrá lugar a lo largo del 2023, que la artista ha sorprendido con un nuevo anuncio.

De esta forma, Taylor Swift ha sumado ocho conciertos más a The Eras Tour. Una ampliación de fechas que ha anunciado incluso antes de que comenzara la preventa para los conciertos previamente anunciados, lo que confirma de nuevo el éxito de esta nueva gira.

I’m enchanted to announce my next tour: Taylor Swift | The Eras Tour, a journey through the musical eras of my career (past & present!) The first leg of the tour will be in stadiums across the US, with international dates to be announced as soon as we can!https://t.co/KFuqvrhSGo pic.twitter.com/eVyTcuW8sK

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 1, 2022