‘Supervivientes 2023’: Diego y Asraf protagonizan un forcejeo en el juego de recompensa

La tensión entre los concursantes de Supervivientes 2023 cada vez va a más, esta vez las chispas han vuelto a saltar entre Asraf Beno y Diego Pérez. Todo sucedía durante una prueba de recompensa cuyo premio era un masaje descontracturante y una comida caribeña; que no acabó del todo bien.

La prueba consistía en que los concursantes debían esperar en las orillas de la playa a que salieran un número limitado de boyas a la superficie, nada más verlas su misión era ir nadando hacia ellas. Al ser el número limitado, uno de ellos, el que se quedara sin boya, sería eliminado de la competición. Un juego muy parecido al de las sillas, pero en el mar. Después de varias rondas de eliminación, tan solo quedaban Asraf Beno y Diego Pérez.

💪 ¡Qué se noten las horas de gym! 💪 👉 Asraf Beno y Diego Pérez protagonizan un intenso forcejeo en el juego de recompensa y Laura Madrueño tiene que intervenir 😕 🏝 #ConexiónHonduras7 https://t.co/vVXcBXBKxH — Supervivientes (@Supervivientes) April 17, 2023

Laura Madrueño al ver quiénes eran los que debían disputar la prueba, les pedía por favor que no se hicieran daño, pero sus palabras no llegaron a calar en los concursantes. Después de varios empujones y una pelea por llevar la boya hacia su canasta, era Asraf el que se alzaba con la victoria. Durante la prueba, el novio de Isa Pantoja se agarraba del bañador de su compañero para tratar de quitarle la boya, mientras Diego se lanzaba a las espaldas de su rival.

“Me has agarrado del cuello y me has tirado del bañador”, gritaba el ex concursante de La isla de las tentaciones. Laura Madrueño trataba de parar la pelea sin éxito: “Diego, ponte a un lado. Bájate de encima de Asraf”, les gritaba. Al salir del agua, Diego no podía contener la rabia y le daba patadas al agua: “¡Me has hecho hasta una aguadilla!”, decía muy disgustado. Laura Madrueño al ver las actitudes que estaban teniendo los concursantes les quiso dejar las cosas claras.

“Estáis teniendo actitudes que tendríais que revisar entre vosotros, es un concurso, un juego en el que buscamos la diversión, no que os hagáis daño”, les reprochó Ion Aramendi desde el plató de Supervivientes 2023, e intentó que los concursantes se reconciliaran pero no tuvo éxito. Por otra parte, Asraf Beno trató de arreglar la situación y se acercó a Diego para darle la mano. Éste volvía a rechazarla: “Con deportividad, no me agarres ni me hagas aguadillas”, decía mientras se alejaba de sus compañeros dejando mucha tensión.