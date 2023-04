‘Supervivientes 2023’: Yaiza estalla contra Asraf tras llamarla “amiga de Ginés”

Asraf Beno, se ha situado en el punto de mira tras sus continuas peleas con el resto de concursantes de Supervivientes 2023. Tras la visita de su pareja, Isa Pantoja, el concursante ha recobrado fuerzas y está preparado para enfrentarse a todo lo que le tengan preparado. Anteriormente, ya había discutido en varias ocasiones con el primo de su pareja, Manuel Cortés, ahora le ha tocado el turno a Yaiza prometida de Ginés Corregüela.

El programa emitía imágenes en exclusiva de la reciente discusión del marroquí junto a Ginés y Yaiza. La pareja se encontraba en su mejor momento, pues además de haber vivido una bonita noche de amor en la isla, a la mañana siguiente, Ginés Corregüela se arrodillaba para pedirle matrimonio y ella respondía que sí. Todo comenzó a causa de Asraf Beno, cuando se dirigió a la nueva concursante de Supervivientes 2023 como la amiga del Rey del bocadillo.

❤ ¡Ginés lo tiene claro, qué viva el amor! ❤ Responde muy tajante ante un posible enfado de sus hijas: “Yo tengo que mirar por mi felicidad» 🤔 🏝 #TierraDeNadie6 https://t.co/0JsASzZfin — Supervivientes (@Supervivientes) April 12, 2023



“Tu amiga no, tu pareja”, le corregía Yaiza nada más escucharlo. Cuando el acusado se dio cuenta de lo que acababa de decir su compañero, se acercó a él mientras le apuntaba con el dedo en la cara y le decía: “Es mi pareja, no es mi amiga. Cuidadito. No se te ocurra volver a decir que es mi amiga. Y no vayas hablando por ahí que churreteando que si mi mujer, que si”, le amenazaba. Asraf al ver los aires de superioridad con los que se dirigían a él, optó por cuestionar que su relación fuera de verdad: “No sabéis ya qué inventar”, expresaba mientras se alejaba para no volver a tener otra pelea.

Al ver cómo se marchaba, Yaiza le reprochó que no sabía ni era capaz de hablar como un hombre y prefería huir. Fue entonces cuando el novio de Isa Pantoja se explicaba: “No quería llamarla de ninguna manera, porque pensaba que tu mujer era la otra”, decía. Ginés Corregüela se sintió todavía más ofendido por la indirecta que le acababa de lanzar y quiso devolverle una respuesta: “No te lo permito, que sé por dónde vas, que eres muy falso. Tú sabes que estoy separado de mi mujer desde el principio, que lo he contado un millón de veces. ¡Tú eres un mierdas! Ya te dije un día que eras un payaso, eres un payaso”, contestaba.