Ginés Corregüela toma una drástica decisión tras reencontrarse con su exmujer en Honduras

Ginés Corregüela ha recibido una agradable sorpresa en Honduras. Laura Madrueño le ha hecho elegir enigmáticamente entre tres puertas que simbolizaban pasado, presente y futuro. El concursante de Supervivientes 2023 ha elegido pasado y se ha reencontrado con su exmujer Isabel y su hija Miriam. Al verse se han abrazado efusivamente y han comenzado a llorar.

Los minutos pasaban y como no se separaban ha intervenido Ion Aramendi desde plató para hablar con ellos. Primero se ha dirigido a al superviviente para preguntarle sobre qué estaba sintiendo. “Una felicidad muy grande”, ha afirmado. “Tenía ganas de verlo, no le había visto desde que se fue sin despedirse. Yo estaba perdida también”, aseguraba Isabel por su parte. El presentador ha recordado entonces que Ginés antes de entrar en Supervivientes le envió un mensaje a su exmujer en el que le pedía otra oportunidad.

El tiktoker negaba tener pareja oficial, aunque llevaba una camiseta para felicitar a su actual novia, Yaiza. “Yo conocí a una muchacha, estábamos conociéndonos y ya está”, ha explicado restándole peso a su situación amorosa actual. Laura Madrueño ha vuelto a repetir la pregunta a Ginés sobre su propuesta a Isabel. “Si ella te perdona, ¿seguirías con ella?”, ha querido saber la presentadora. “Si me perdona, sigo con ella. Nos conocimos con 17 años y lo he dicho: yo la he cagado y le he pedido perdón un montón de veces. Sé que es duro para ella perdonarme, pero si ella me perdona, podemos seguir igual que hemos estado 32 años juntos, otros 32 más”, ha respondido sin dudar ni un segundo el rey de los bocadillos.

Al igual que hizo con la puerta, Ginés Corregüela ha continuado apostando por su pasado. “Si tuviera que decidir entre Yaiza e Isabel, elegiría a Isabel. Son 32 años de matrimonio y eso no se borra en un segundo”, ha añadido finalmente a su explicación. La que supuestamente es su actual pareja también ha recibido su merecida disculpa. “Yaiza, si me está viendo, que me perdone, pero ella está por encima de todas”, ha explicado el jienense.

La expareja de Ginés, Isabel, ha sonreído al escuchar estas palabras demostrando que no guarda rencor. Sin embargo, ha mostrado cierta cautela. Todavía no tiene una respuesta clara a su propuesta de volver juntos y necesita más tiempo. “Eso tiene que ser cuando él salga y hablemos tranquilamente. No se puede decidir algo aquí tan rápido porque han pasado muchas cosas. Ya hablaremos tranquilamente”, ha respondido la mujer con gran acierto.