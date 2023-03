Ginés Corregüela (‘Supervivientes 2023’) desvela nuevos datos sobre sus infidelidades

La vida amorosa de Ginés Corregüela nunca deja de sorprender tanto a los espectadores como a sus compañeros de Supervivientes 2023. Las infidelidades a su exmujer, su actual pareja y la compleja historia que los envuelve a todos ha acaparado gran protagonismo en esta nueva edición del concurso.

El concursante ha comentado en esta ocasión a los otros supervivientes cómo le fue infiel a su esposa con otra mujer durante diez años. La amante terminó buscando a la mujer del tiktoker y le contó toda la verdad. “Le dijo que ella me daba a mí lo que ella no me daba. Y ahí se lio el follón”, le ha explicado a Manuel.

¿No os parece extraño que Ginés haya ido dando información sobre su historia con su mujer y con Yaiza al mismo ritmo que se ha ido sabiendo fuera la historia? Yo veo do opciones: o estaba todo preparado de fuera, o le han pedido a Ginés que hable de esto.#TierraDeNadie4 — ✵Rubbert✵ 🐙🌴 (@Rubbeert) March 28, 2023



“Yo grabé dos vídeos antes de venirme diciendo que sí, que yo he estado con ella, yo no lo niego”, ha explicado dejando entrever que suponía que durante su participación en el reality esta información saldría a la luz. Una vez que sus compañeros se han enterado de este lío, nada le ha impedido dar más detalles. “Se levantaba de la cama con su marido para irse a fo**** conmigo”, ha desvelado sin un mínimo de reparo en adentrarse en terrenos íntimos.

La historia de Ginés Corregüela y su amante desde luego que no ha sido sencilla y han cometido verdaderas locuras. El rey de los bocadillos ha contado cómo se veía con la mujer de manera furtiva ante la perplejidad de los que le estaban escuchando. “Yo tenía una frutería, salía a las tres o las cuatro de la madrugada de comprar fruta. Cogía el teléfono y lo tenía todo hecho. Salía de la cama de estar con su marido, le dejaba durmiendo y luego se acostaba otra vez”, ha narrado sobre sus aventuras.

Durante su paso por Supervivientes 2023 el jienense ha dejado bien claro que se arrepiente y no volvería a hacer algo así, pero ha explicado el motivo que le llevaba a continuar las infidelidades. “Cuando estás con una persona que no es normal en el sexo, pues te disloca. Yo nunca había visto eso en mi vida, me volvía loco. Me tiraba una hora empalmado”, ha confesado el tiktoker. Todos sus compañeros estaban alucinando con su historia y Adara no daba crédito: “Madre mía, te tenía exhausto, ¿no? ¡Parece una película!”.